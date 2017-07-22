Realme представила смартфон Realme GT2 Pro, это самый премиальный флагманский смартфон компании. Основными особенностями телефона являются его AMOLED-экран , новейший чипсет Snapdragon 8-й серии, 50-мегапиксельные тройные камеры и привлекательный дизайн.
Дизайн и дисплей
Realme стремится добиться нулевых выбросов углерода к 2025 году. Стремясь достичь своей цели, компания выпустила Realme GT2 Pro как первый в мире смартфон, в котором используются биополимеры, которые имитируют внешний вид бумаги для всей задней панели.
На лицевой панели устройства установлен массивный 6,7-дюймовый AMOLED-экран с QHD+ разрешением, отверстием под фронтальную камеру и защитой Gorilla Glass Victus. Экран использует технологию LTPO 2.0 и поддерживает частоту обновления до 120 Гц. Максимальная яркость до 1400 нит, цветовая гамма - 100% DCI-P3.
Начинка
Под капотом Realme GT2 Pro находится чипсет Snapdragon 8 Gen 1, который работает вместе с графическим процессором Adreno 730. Флагманский телефон Realme предлагает пользователям до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR55 и до 256 Гб постоянной памяти.
Программное обеспечение
Realme GT2 Pro поставляется с предустановленной ОС Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Realme пообещала предоставить пользователям Realme GT2 Pro 3 года обновлений Android и 4 года патчей безопасности.
Камеры
Realme GT2 Pro получил 32-Мп фронтальную камеру Sony IMX615 для съемки селфи и видеозвонков. Фронтальная камера поддерживает запись видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Задняя камера устройства представлена 50-мегапиксельной камерой Sony IMX766 с поддержкой OIS. Она сочетается с 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 150 градусов и 2-мегапиксельным микрообъективом, который обещает 40-кратное увеличение.
Аккумулятор и зарядка
Realme GT2 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку SuperDart мощностью 65 Вт. Компания утверждает, что для полной зарядки телефона потребуется около 33 минут.
Коммуникации и другие функции
Что касается коммуникаций, Realme GT2 Pro поддерживает подключение двух SIM-карт с поддержкой 5G, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS и портом USB Type-C. Как и у многих других флагманских телефонов премиум-класса, доступных на рынке, у GT2 Pro нет 3,5-мм аудиоразъема и слота карты памяти microSD. GT2 Pro оснащен 9-уровневой системой жидкостного охлаждения с большой площадью охлаждения 36 761 мм2.
Есть и такие фишка, как двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos, разблокировка лица и сканер отпечатков пальцев в экране. Толщина корпуса 8,18 мм, а вес -- около 189 г.
Цены и доступность
Realme GT2 Pro доступен в двух вариантах: 8 Гбайт ОЗУ + 128 Гбайт постоянной памяти и 12 Гбайт + 256 Гбайт. Эти варианты стоят от 660 и 765 долларов соответственно. GT2 Pro доступен в трех цветах: черный, белый и зеленый.
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