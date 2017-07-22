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Представлены новые премиальные наушники JVC HA-S91N

07 апреля 2022, 15:47




JVCKENWOOD выпускают новинку, очень легкие (198 граммов) наушники с функцией активного шумоподавления - HA-S91N. Крупные 40-миллиметровые динамики отвечают за качественный звук, Ambient Sound позволит услышать, что происходит снаружи, чтобы можно было контролировать обстановку и оставаться в безoпаснoсти вне дома.

Представлены новые премиальные наушники JVC HA-S91N


Конструкция новинки продумана до мелочей, это мягкие амбушюры и оголовье, они обеспечат комфортную посадку даже при долгом ношении наушников. Встроенный микрофон обеспечивает чистый звук и голос во время онлайн связи. Совместимость с Google Assistant, позволит управлять новинкой голосом: доступны регулировка громкости, прием звонков и прочее. С ними можно выбирать режим звучания под ваш музыкальный вкус и настроение. Функции Bass Boost позволит усилить низкие частоты.

«Модель HA-S91N - идеальный вариант для длительного использования на улице и дома. Легкие наушники с мягкой высококачественной отделкой обеспечивают комфорт для пользователя, рассказывает Алексей Сокольский, руководитель направления видео- и аудио- продуктов департамента продаж и маркетинга компании JVCKENWOOD. Они идеальны для учебы, удаленной работы и созвонов с коллегами. Когда необходимо, наушники могут заблокировать все лишние сторонние шумы, передавать голос максимально четко и обеспечить самое лучшее и полное звучание. Когда вы на улице и вам нужно контролировать ситуацию вокруг, они также дадут такую возможность».

Представлены новые премиальные наушники JVC HA-S91N


JVC HA-S91N очень легкие, весят всего 198 граммов и могут непрерывно воспроизводить аудио до 37 часов; с включенным шумоподавлением - до 31 часа. Полностью заряжаются наушники за 3 часа. С наушниками поставляется отсоединяемый кабель, то есть ими можно пользоваться, как классическими проводными наушниками, что позволит еще больше раскрыть все нюансы звука.

Наушники сконструированы так, что могут складываться в двух направлениях, а значит их легко сложить и таскать с собой. В комплект поставки для таких задач входит футляр для переноски.

Отличительные особенности модели HA-S91N:

  • Шумоподавление для качественного прослушивания без отвлечения на окружающие звуки.

  • Режим Ambient Sound позволяет слышать происходящее снаружи в наушниках.

  • Удобная, легкая конструкция с мягкими амбушюрами позволяет пользоваться HA-S91N в течении длительного времени.

  • Компактная, складывающаяся в двух направлениях конструкция идеальна для удобной транспортировки. Футляр в комплекте.

  • Поддержка голосовых помощников.

  • Чистая передача голоса со встроенным микрофоном для разговоров.

  • Исключительное качество звука благодаря мощным излучателям диаметром 40 мм.

  • Длительное время работы: до 42 часов (BT) / 37 ч (BT + NC).

  • Съемный кабель для классического использования.

  • Кабель для зарядки (USB Type-C®) в комплекте.


Технические характеристики:

  • Размер излучателя: 40 мм

  • Тип магнита: Неодим

  • Система шумоподавления: активная

  • Профили Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP

  • Максимальное время автономной работы: до 42 часов

  • Максимальное время автономной работы в режиме шумоподавления: до 31 часа

  • Максимальное время прослушивания и время прослушивания с режимом шумоподавления: до 37 часов

  • Время полной зарядки наушников: 3 часа

  • Вес наушников: 198 г



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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