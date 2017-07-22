JVCKENWOOD выпускают новинку, очень легкие (198 граммов) наушники с функцией активного шумоподавления - HA-S91N. Крупные 40-миллиметровые динамики отвечают за качественный звук, Ambient Sound позволит услышать, что происходит снаружи, чтобы можно было контролировать обстановку и оставаться в безoпаснoсти вне дома.
Конструкция новинки продумана до мелочей, это мягкие амбушюры и оголовье, они обеспечат комфортную посадку даже при долгом ношении наушников. Встроенный микрофон обеспечивает чистый звук и голос во время онлайн связи. Совместимость с Google Assistant, позволит управлять новинкой голосом: доступны регулировка громкости, прием звонков и прочее. С ними можно выбирать режим звучания под ваш музыкальный вкус и настроение. Функции Bass Boost позволит усилить низкие частоты.
«Модель HA-S91N - идеальный вариант для длительного использования на улице и дома. Легкие наушники с мягкой высококачественной отделкой обеспечивают комфорт для пользователя, рассказывает Алексей Сокольский, руководитель направления видео- и аудио- продуктов департамента продаж и маркетинга компании JVCKENWOOD. Они идеальны для учебы, удаленной работы и созвонов с коллегами. Когда необходимо, наушники могут заблокировать все лишние сторонние шумы, передавать голос максимально четко и обеспечить самое лучшее и полное звучание. Когда вы на улице и вам нужно контролировать ситуацию вокруг, они также дадут такую возможность».
JVC HA-S91N очень легкие, весят всего 198 граммов и могут непрерывно воспроизводить аудио до 37 часов; с включенным шумоподавлением - до 31 часа. Полностью заряжаются наушники за 3 часа. С наушниками поставляется отсоединяемый кабель, то есть ими можно пользоваться, как классическими проводными наушниками, что позволит еще больше раскрыть все нюансы звука.
Наушники сконструированы так, что могут складываться в двух направлениях, а значит их легко сложить и таскать с собой. В комплект поставки для таких задач входит футляр для переноски.
Отличительные особенности модели HA-S91N:
Шумоподавление для качественного прослушивания без отвлечения на окружающие звуки.
Режим Ambient Sound позволяет слышать происходящее снаружи в наушниках.
Удобная, легкая конструкция с мягкими амбушюрами позволяет пользоваться HA-S91N в течении длительного времени.
Компактная, складывающаяся в двух направлениях конструкция идеальна для удобной транспортировки. Футляр в комплекте.
Поддержка голосовых помощников.
Чистая передача голоса со встроенным микрофоном для разговоров.
Исключительное качество звука благодаря мощным излучателям диаметром 40 мм.
Длительное время работы: до 42 часов (BT) / 37 ч (BT + NC).
Съемный кабель для классического использования.
Кабель для зарядки (USB Type-C®) в комплекте.
Технические характеристики:
Размер излучателя: 40 мм
Тип магнита: Неодим
Система шумоподавления: активная
Профили Bluetooth: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Максимальное время автономной работы: до 42 часов
Максимальное время автономной работы в режиме шумоподавления: до 31 часа
Максимальное время прослушивания и время прослушивания с режимом шумоподавления: до 37 часов
Время полной зарядки наушников: 3 часа
Вес наушников: 198 г
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