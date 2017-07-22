Как и было обещано, компания Realme представила Realme Book Prime, последний ноутбук компании, в качестве преемника прошлогоднего Realme Book. Realme Book Prime оснащен 14-дюймовым дисплеем 2K, процессором Intel i5-11320H 11-го поколения, имеет металлический корпус и поддерживает жидкостное охлаждение нового поколения.
3-уровневая клавиатура с подсветкой, ход клавиш 1,3 мм, X-образный кронштейн, Smile Arc, трекпад 123,8 × 78,2 мм, поддержка технологии Microsoft PTP Clickpad
Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 × 2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1, Thunderbolt 4/USB 4 (данные: макс. 40 Гбит/с)
Клавиша питания cо сканером отпечатков пальцев
Размеры: 307,21×228,96x14,9~15,5 мм
3,5-мм разъем для наушников/микрофона, 2 динамика HARMAN, объемный стереозвук DTS, алгоритм шумоподавления Vocplus AI
Батарея 54 Втч, до 12 часов смешанного использования, сверхбыстрая зарядка 65 Вт, заряжает батарею на 50 % за 30 минут, адаптер на 65 Вт
Realme Book Prime выпускается в синем, зеленом и сером цветах с ценником от 850 долларов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".