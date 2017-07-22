РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов

07 апреля 2022, 17:13




Как и было обещано, компания Realme представила Realme Book Prime, последний ноутбук компании, в качестве преемника прошлогоднего Realme Book. Realme Book Prime оснащен 14-дюймовым дисплеем 2K, процессором Intel i5-11320H 11-го поколения, имеет металлический корпус и поддерживает жидкостное охлаждение нового поколения.

Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов


Технические характеристики Realme Book Prime

  • 14-дюймовый 2K (2160 × 1440 пикселей) IPS-дисплей с пиковой яркостью 400 нит, типичной яркостью 330 нит, цветовой охват 100% sRGB, контрастность 1500:1

  • Четырехъядерный процессор Core i5-11320H с тактовой частотой 3,2 ГГц (до 4,5 ГГц) с графикой Intel Xe Graphics

  • 16 Гбайт ОЗУ DDR4 4266 МГц, твердотельный накопитель NVMe 512 Гбайт

  • Windows 11

  • веб-камера 720p

  • 3-уровневая клавиатура с подсветкой, ход клавиш 1,3 мм, X-образный кронштейн, Smile Arc, трекпад 123,8 × 78,2 мм, поддержка технологии Microsoft PTP Clickpad

  • Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 × 2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1, Thunderbolt 4/USB 4 (данные: макс. 40 Гбит/с)

  • Клавиша питания cо сканером отпечатков пальцев

  • Размеры: 307,21×228,96x14,9~15,5 мм

  • 3,5-мм разъем для наушников/микрофона, 2 динамика HARMAN, объемный стереозвук DTS, алгоритм шумоподавления Vocplus AI

  • Батарея 54 Втч, до 12 часов смешанного использования, сверхбыстрая зарядка 65 Вт, заряжает батарею на 50 % за 30 минут, адаптер на 65 Вт


    • Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов


    Realme Book Prime выпускается в синем, зеленом и сером цветах с ценником от 850 долларов.


    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".

    Читайте также:

  • Запуск Realme GT2 Pro: AMOLED-дисплей на 120 Гц, SD8G1, тройные камеры на 50 Мп
  • Известны характеристики Moto G Stylus 5G 2022: 6,78-дюймов, FHD+ 120 Гц, Snapdragon 695 и 5000 мАч
  • Раскрыт дизайн OPPO Reno8, он может выглядеть как флагман OnePlus
  • Раскрыты характеристики и дизайн OnePlus Nord CE 2 Lite
  • Представлен Realme Pad Mini: 8,7-дюймов, UNISOC T616 SoC, 4G LTE, батарея на 6400 мАч

    • следующая новость
    Дебют смартфона Honor Magic4 Lite: Snapdragon 695 и дисплей на 120 Гц

    предыдущая новость
    Представлены новые премиальные наушники JVC HA-S91N

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата Лучший SSD Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 апреля, 2022

    Дебют смартфона Honor Magic4 Lite: Snapdragon 695 и дисплей на 120 Гц

    Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов

    Представлены новые премиальные наушники JVC HA-S91N

    Запуск Realme GT2 Pro: AMOLED-дисплей на 120 Гц, SD8G1, тройные камеры на 50 Мп

    Remedy сделает ремейк Max Payne 1 и 2 для ПК и консолей следующего поколения

    IFA возвращается в Берлин в сентябре 2022 года

    6 апреля, 2022

    Известны характеристики Moto G Stylus 5G 2022: 6,78-дюймов, FHD+ 120 Гц, Snapdragon 695 и 5000 мАч

    Следующий флагман Samsung может получить чипсет от MediaTek

    Раскрыт дизайн OPPO Reno8, он может выглядеть как флагман OnePlus

    Представлен роутер Redmi AX6000 за 77 долларов

    В грядущем чипсете Snapdragon 7 будут использоваться ядра Cortex-A710 и A510

    5 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики и дизайн OnePlus Nord CE 2 Lite

    GOODRAM представляет SSD накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0

    Представлено сразу шесть моделей наушников Edifier

    Представлен Realme Pad Mini: 8,7-дюймов, UNISOC T616 SoC, 4G LTE, батарея на 6400 мАч

    4 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики камеры iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max: 48 Мп, сенсор 1/1,3 дюйма, на 21% больше, чем у 13 Pro Max

    AMD Radeon RX 6950X, RX 6750XT и RX 6650 XT: новое фото и перенос анонса на 10 мая

    Раскрыты характеристики OPPO Find X5 Pro+

    AMD Radeon RX 6400 незаметно поступает в продажу: немного дешевле GTX 1050 Ti и RX 6500 XT

    3 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики Vivo X80, X80 Pro до запуска

    ССЫЛКИ