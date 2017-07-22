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Дебют смартфона Honor Magic4 Lite: Snapdragon 695 и дисплей на 120 Гц

07 апреля 2022, 18:58




Пока поклонники Honor с нетерпением ждут завтрашнего анонса Honor Play 6T, бренд незаметно представил Honor Magic4 Lite. Смартфон не является принципиально новым устройством, а представляет собой обновленную модель Honor X30/Honor X9 5G.

Цена Honor Magic4 Lite пока неизвестна, но известно в каких цветах он будет продаваться. Смартфон представлен в трех цветовых вариантах: синий, черный и серебристый. В настоящее время он доступен только во Франции, и о его доступности на других рынках ничего не сообщается.

Дебют смартфона Honor Magic4 Lite: Snapdragon 695 и дисплей на 120 Гц


Honor Magic4 Lite выглядит также как и Honor X30/Honor X9 5G. Телефон оснащен 6,81-дюймовым дисплеем с камерой в экране и тонкими рамками сверху и по бокам. Тем не менее, нижняя рамка не столь тонкая и вполне себе заметна. Экран телефона представляет собой ЖК-панель с IPS матрицей и частотой обновления 120 Гц и Full-HD+ разрешением (1080 x 2388 пикселей).

Сзади круглый модуль камеры с 48-мегапиксельным основным объективом, 2-мегапиксельным макроблоком и 2-мегапиксельным датчиком глубины резкости. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Устройство оснащено восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 SoC. Батарея с емкостью 4800 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт.

Судя по новостям, Honor Play 6T должен быть запущен завтра. Он позиционируется как тонкий и легкий смартфон благодаря толщине 7,45 мм и весу 175 граммов. Телефон будет оснащен 6,7-дюймовым ЖК-экраном с частотой 120 Гц и разрешением FHD+. Ожидается, что он будет работать на базе Snapdragon 680 или SoC Dimensity 900/8100. Он будет иметь двойную камеру на 48 Мп и аккумулятор на 4000 мАч.


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