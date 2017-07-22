Сегодня Vivo представила Vivo Y21G, новый смартфон из бюджетной линейки Y. Vivo Y21G имеет сверхтонкий корпус толщиной 8 мм с плоской 2.5D рамкой и весит всего 182 г. У него 6,51-дюймовый дисплей HD+ разрешения со стандартной частотой обновления 60 Гц, двойная камеру 13 + 2 Мп, фронтальная камера 8 Мп и есть сканер датчик отпечатков пальцев.
Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G70 (MT6769) с технологией Multi-Turbo 5.0, которая улучшает соединение для передачи данных и скорость процессора, а также работает с новейшим программным обеспечением Android 12 с Funtouch OS 12. Он также предлагает четырехкомпонентную систему охлаждения. Кроме того, опция расширенной оперативной памяти добавляет 1 ГБ емкости, что упрощает переключение между приложениями.
Характеристики Vivo Y21G:
6,51-дюймовый ЖК-экран HD+ (1600 x 720 пикселей)
MediaTek Helio G70 (MT6769) с графическим процессором Arm Mali-G52 MC2
4 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт встроенной памяти, расширяется с помощью microSD
Две SIM-карты (2 слота для карт nano и SD)
Funtouch OS 12 на базе Android 12
Задние камеры: основной датчик 13 МП с диафрагмой f/2,2 и макросенсор 2 МП (до 4 см) с диафрагмой f/2,4
Фронтальная камера: 8-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.0
Боковой сканер отпечатков пальцев
разъем для наушников 3,5 мм
Размеры: 164,26×76,08×8,00 мм; Вес: 182 г
Двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Beidou/GALILEO, USB Type-C
Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.
Цены и доступность:
Vivo Y21G доступен в двух цветах: темно-синий и белый по цене от 185 долларов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V23e. Vivo V23e Чем нас впечатлил vivo V23e, так это своим ярким и необычным дизайном, который определённо не даст вам затеряться в толпе. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo V23e: яркий середнячок с отличной селфи-камерой".