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Раскрыты дизайн и характеристики Samsung Galaxy A54 5G

08 апреля 2022, 08:25




Недавно Samsung выпустила смартфон Galaxy M53 5G, а несколько дней назад анонсировала Galaxy A53 5G. Теперь южнокорейский гигант готовится анонсировать на рынке свой новый телефон серии A, получивший название Samsung Galaxy A54 5G.

В преддверии официального запуска в сети появились концептуальные рендеры Samsung Galaxy A54 5G которые демонстрируют, как будет выглядеть телефон и чего можно ожидать с точки зрения технических характеристик.

На лицевой стороне смартфона будет дисплей с изогнутыми краями и минимальными рамками. Также видно, что у телефона есть вырез вверху по центру для фронтальной камеры.

Раскрытый дизайн и характеристики Samsung Galaxy A54 5G


На задней панели телефона видно четыре камеры, где датчики размещены внутри модуля прямоугольной формы, расположенного в верхнем левом углу. Три модуля расположены вертикально, а четвертый датчик вместе со светодиодной вспышкой находится в отдельной колонке со вспышкой.

Что касается спецификаций, ожидается, что телефон получит 6,5-дюймовый экран с Super AMOLED матрицей и разрешением экрана Full HD + и частотой обновления 120 Гц, но есть вероятность, что размер экрана может быть немного меньше.

Относительно камер, смартфон может иметь 64-мегапиксельный датчик основной камеры, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 5-мегапиксельный датчик глубины и 5-мегапиксельный макрообъектив. Говорят, что на лицевой стороне телефона установлена ​​32-мегапиксельная камера.

Устройство может быть доступно в двух версиях памяти - 6 Гбайт ОЗУ с 128 Гбайт встроенной памяти и 8 Гбайт ОЗУ с 256 Гбайт встроенной памяти. Также есть слот для карт памяти microSD для увеличения объема памяти.

Что касается программного обеспечения, мы ожидаем, что Galaxy A54 5G будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 12 «из коробки» с пользовательским интерфейсом Samsung One UI. Ожидается, что он будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.


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