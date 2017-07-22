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Acer временно приостанавливает свою деятельность в России

08 апреля 2022, 17:25




Тайваньский производитель электроники Acer сегодня сообщил о том, что он приостанавливает свою деятельности на российском рынке «в связи с недавними событиями». Очевидно, что речь идет о событиях, проходящих на Украине. При этом в компании говорят, что «внимательно следят» за ходом событий. Поэтому поcле завершения спецоперации, Acer, скорее всего, быстро восстановит свою деятельность в Российской Федерации.

Acer временно приостанавливает свою деятельность в России


Получается, что наша страна потеряет еще одного производителя и поставщика компьютерной техники. Компания сообщает, что «уделяет особое внимание безопасности всех своих сотрудников, что включает в себя постоянные усилия по оказанию помощи каждому человеку и его семьям, пострадавшим от текущей ситуации».

Стоит добавить, что в правительстве Тайваня определили 57 «стратегических высокотехнологичных товаров», которые подвергаются экспортному контролю. В список входят компьютеры, телеком оборудование, системы для воздушных судов и так далее. Компании, экспортирующие эти товары должны получать разрешение от Бюро внешней торговли, при попытке отгружать товары данных категорий российским компаниям. По сути, это следствие западных санкций в отношении России.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro

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