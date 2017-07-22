Опубликованы первые игровые тесты процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, показавшие впечатляющую производительность 3D V-Cache.
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D демонстрирует отличные результаты в игровых тестах в требовательных к процессору сценариях. Тесты были опубликованы XanxoGaming и CapFrameX, которые в настоящее время тестируют новинку в различных рабочих нагрузках и выясняют, как идут дела с играми. Как всегда, в то время как новый 3D V-Cache не очень впечатляет при стандартных рабочих нагрузках, его игровая производительность обеспечивает в среднем 15-процентное увеличение по сравнению с не-3D-чипсетами. Итак, Ryzen 7 5800X3D тестируется в Shadow of The Tomb Raider.
Производительность была протестирована при низком разрешении 720p с использованием AMD Ryzen 7 5800X3D на тестовом стенде X570 с видеокартой RTX 3080 Ti и он сравнивался с Intel Core i9-12900K, работающим на платформе DDR4 с графической картой RTX 3090 Ti. Core i9-12900KS также был запущен в той же конфигурации, но похоже, что использовалась пользовательская сцена, а не игровой бенчмарк.
Что касается игровой производительности, AMD Ryzen 7 5800X3D набрал в среднем 231 FPS, что на 21,58% больше, чем у Core i9-12900K, и на 15,5% больше, чем у процессора Core i9-12900KS.
Это, безусловно, очень впечатляющие цифры, но мы должны помнить, что сцена здесь сильно зависит от ЦП и памяти, а дополнительный 3D V-Cache действительно помогает увеличить цифры. Для обычных геймеров игры с разрешением 720p не являются реальным вариантом использования, а просто используются для демонстрации производительности процессора. При разрешении 1080p и выше различия будут намного меньше, поэтому мы попросим наших читателей дождаться более подходящих тестов и обзоров, которые появятся через несколько дней.
AMD Ryzen 7 5800X3D будет предлагать 8 ядер, 16 потоков и 100 МБ комбинированного кэша благодаря дополнительному дизайну 3D Stacked SRAM объемом 64 Мбайт. Тактовые частоты будут поддерживаться на базовой частоте 3,4 ГГц и повышаться до 4,5 ГГц с TDP 105 Вт. Его официальная рекомендованная розничная цена составляет 449 долларов США, такая же, как у Ryzen 7 5800X на момент его запуска, и он будет доступен с 20 апреля.