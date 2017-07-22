РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650

09 апреля 2022, 00:16




Видеокарта Intel Arc A350M была протестирована в ноутбуке Samsung Galaxy Book2 Pro. Мобильные графические процессоры Intel Arc A-Series в настоящее время доступны исключительно для южнокорейского рынка. Здесь можно найти ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro, опционально оснащенный графикой Arc A350M. Как оказалось, в стране действительно есть обозреватели, которые смогли найти и протестировать такой ноутбук, по сути став первыми в мире, протестировавшими графический процессор Intel Arc.

Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650


Технический обозреватель Bullslab из Исследовательского института Чолджит тестирует ноутбук Samsung с кодом продукта NT950XEV-G51A. Эта модель оснащена процессором Core i5-1240P Alder Lake с 12 ядрами и 16 потоками. У него 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и он оснащен мобильным графическим процессором Arc A350M с 4 Гбайт оперативной памяти. A350M -- это SKU самого низкого уровня в серии Arc Alchemist, оснащенный графическим процессором ACM-G11 с 768 шейдерами и 64-битной шиной памяти.

При подготовке системы к тестированию (обновление драйверов) рецензент сразу замечает, что этот процесс будет запутанным для начинающих пользователей. Драйвера для графических процессоров Arc. Эти драйверы старше самой последней ветки для всех интегрированных графических процессоров (30.0.101.132 против 30.0.101.1660). Что еще хуже, собственная графическая панель Intel (не Arc Control) не отображает правильное имя графического процессора, а вместо этого указывает «Неизвестно 5694».

Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650


В тесте 3DMark Arc A350M действительно быстрее, чем NVIDIA GeForce MX450 с TDP 25 Вт, но заметно медленнее, чем GTX 1650. Однако это не самый младший вариант Max-Q (было бы справедливее сравнивать с Max-Q на 35 Ватт). У видеокарты не получается выдать более 200 баллов в тесте трассировки лучей Port Royal, но серии GTX или MX не предлагают никакого аппаратного ускорения RT, так что это еще хорошо для A350M.

В игровых тестах обозреватель замечает несколько аномалий, таких как относительно низкая загрузка графического процессора в протестированных играх и не очень стабильная тактовая частота графического процессора. Особенно это видно в тестировании PUBG, где много проседаний, но частота ядра держится на уровне 2,2 ГГц. Напротив, в играх с низкими требованиями к графическому процессору, таких как League of Legends, использование графического процессора относительно низкое, а частота кадров все еще хорошая (~ 70 кадров в секунду в Overwatch или ~ 100 в LOL). Все игры тестировались в разрешении 1080p на низких настройках (судя по качеству).

3dmarkintelarc


Рецензент указывает на некоторые графические сбои в играх или на то, что некоторые игры вообще не работают (например, Forza Horizon 5 и COD Cold War). Очевидно, что команде Intel, занимающейся графикой, предстоит еще много работы. Не говоря уже о том, чтобы сделать графические процессоры Arc доступными для клиентов в других странах.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

предыдущая новость
AMD Ryzen 7 5800X3D показывает впечатляющую игровую производительность 3D V-Cache

 


Свежие статьи
RSS
Обзор смартфона realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
Обзор смартфона realme 9 Pro Лучший процессор для игр Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата Лучший SSD
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

9 апреля, 2022

Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650

8 апреля, 2022

AMD Ryzen 7 5800X3D показывает впечатляющую игровую производительность 3D V-Cache

Acer временно приостанавливает свою деятельность в России

MediaTek Dimensity 1300, теперь официально - 6 нм, 3 ГГц Cortex-A78, 5G

Раскрыты дизайн и характеристики Samsung Galaxy A54 5G

Представлен Vivo Y21G с экраном 6,51 дюйма, Android 12 и батареей 5000 мАч

7 апреля, 2022

Дебют смартфона Honor Magic4 Lite: Snapdragon 695 и дисплей на 120 Гц

Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов

Представлены новые премиальные наушники JVC HA-S91N

Запуск Realme GT2 Pro: AMOLED-дисплей на 120 Гц, SD8G1, тройные камеры на 50 Мп

Remedy сделает ремейк Max Payne 1 и 2 для ПК и консолей следующего поколения

IFA возвращается в Берлин в сентябре 2022 года

6 апреля, 2022

Известны характеристики Moto G Stylus 5G 2022: 6,78-дюймов, FHD+ 120 Гц, Snapdragon 695 и 5000 мАч

Следующий флагман Samsung может получить чипсет от MediaTek

Раскрыт дизайн OPPO Reno8, он может выглядеть как флагман OnePlus

Представлен роутер Redmi AX6000 за 77 долларов

В грядущем чипсете Snapdragon 7 будут использоваться ядра Cortex-A710 и A510

5 апреля, 2022

Раскрыты характеристики и дизайн OnePlus Nord CE 2 Lite

GOODRAM представляет SSD накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0

Представлено сразу шесть моделей наушников Edifier

ССЫЛКИ