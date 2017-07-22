Видеокарта Intel Arc A350M была протестирована в ноутбуке Samsung Galaxy Book2 Pro. Мобильные графические процессоры Intel Arc A-Series в настоящее время доступны исключительно для южнокорейского рынка. Здесь можно найти ноутбук Samsung Galaxy Book2 Pro, опционально оснащенный графикой Arc A350M. Как оказалось, в стране действительно есть обозреватели, которые смогли найти и протестировать такой ноутбук, по сути став первыми в мире, протестировавшими графический процессор Intel Arc.
Технический обозреватель Bullslab из Исследовательского института Чолджит тестирует ноутбук Samsung с кодом продукта NT950XEV-G51A. Эта модель оснащена процессором Core i5-1240P Alder Lake с 12 ядрами и 16 потоками. У него 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и он оснащен мобильным графическим процессором Arc A350M с 4 Гбайт оперативной памяти. A350M -- это SKU самого низкого уровня в серии Arc Alchemist, оснащенный графическим процессором ACM-G11 с 768 шейдерами и 64-битной шиной памяти.
При подготовке системы к тестированию (обновление драйверов) рецензент сразу замечает, что этот процесс будет запутанным для начинающих пользователей. Драйвера для графических процессоров Arc. Эти драйверы старше самой последней ветки для всех интегрированных графических процессоров (30.0.101.132 против 30.0.101.1660). Что еще хуже, собственная графическая панель Intel (не Arc Control) не отображает правильное имя графического процессора, а вместо этого указывает «Неизвестно 5694».
В тесте 3DMark Arc A350M действительно быстрее, чем NVIDIA GeForce MX450 с TDP 25 Вт, но заметно медленнее, чем GTX 1650. Однако это не самый младший вариант Max-Q (было бы справедливее сравнивать с Max-Q на 35 Ватт). У видеокарты не получается выдать более 200 баллов в тесте трассировки лучей Port Royal, но серии GTX или MX не предлагают никакого аппаратного ускорения RT, так что это еще хорошо для A350M.
В игровых тестах обозреватель замечает несколько аномалий, таких как относительно низкая загрузка графического процессора в протестированных играх и не очень стабильная тактовая частота графического процессора. Особенно это видно в тестировании PUBG, где много проседаний, но частота ядра держится на уровне 2,2 ГГц. Напротив, в играх с низкими требованиями к графическому процессору, таких как League of Legends, использование графического процессора относительно низкое, а частота кадров все еще хорошая (~ 70 кадров в секунду в Overwatch или ~ 100 в LOL). Все игры тестировались в разрешении 1080p на низких настройках (судя по качеству).
Рецензент указывает на некоторые графические сбои в играх или на то, что некоторые игры вообще не работают (например, Forza Horizon 5 и COD Cold War). Очевидно, что команде Intel, занимающейся графикой, предстоит еще много работы. Не говоря уже о том, чтобы сделать графические процессоры Arc доступными для клиентов в других странах.
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