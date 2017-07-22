РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Запуск Realme V23 приближается: раскрыты характеристики, дизайн и цены

09 апреля 2022, 08:33




Несколько новых телефонов Realme с номерами моделей RMX3372, RMX3574, RMX3571 и RMX3575/6 были сертифицированы TENAA в Китае. Недавние утечки показали, что RMX3372 дебютирует на китайском рынке как смартфон серии Realme Q5. Свежая информация показывает, что RMX3571 выйдет под именем Realme V23 5G.

Список продуктов Realme V23 5G с номером модели RMX3571 теперь доступен в базе данных China Telecom. В листинге указаны не только основные характеристики, но также изображения и цены устройства. Он заменит прошлогодний Realme V13 5G, который имел такие характеристики, как дисплей с частотой 90 Гц, Dimensity 700, 48-мегапиксельная тройная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

Запуск Realme V23 приближается, раскрыты характеристики, изображения и цены


Realme V23 будет оснащен 6,58-дюймовым дисплеем FHD+ с каплевидным вырезом. Пока неясно, будет ли он поддерживать частоту обновления 90 Гц или выше. Он имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 48-мегапиксельную + 2-мегапиксельную систему с двумя камерами на задней панели.

Realme V23 будет работать на чипсете Dimensity 810 (номер модели MT6833P). Он будет поставляться с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт/256 Гбайт постоянной памяти. В устройстве будет батарея емкостью 5000 мАч, которая, по-видимому, поддерживает быструю зарядку.

На корпусе есть боковой сканер отпечатков пальцев. Realme V23, вероятно, будет работать на ОС Android 12 с Realme UI 3.0. Он весит 186 граммов, габариты: 163,8х75,1х8 мм.

Realme V23, скорее всего, появится в вариантах 8 Гбайт + 128 Гбайт и 8 Гбайт + 256 Гбайт. Его стартовая цена может составлять 1699 юаней (~ 267 долларов). Телефон может появиться в белом и черном цветах. V23, скорее всего, дебютирует уже в этом месяце в Китае.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro

Читайте также:

  • Раскрыты дизайн и характеристики Samsung Galaxy A54 5G
  • Представлен Vivo Y21G с экраном 6,51 дюйма, Android 12 и батареей 5000 мАч
  • Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов
  • Запуск Realme GT2 Pro: AMOLED-дисплей на 120 Гц, SD8G1, тройные камеры на 50 Мп
  • Известны характеристики Moto G Stylus 5G 2022: 6,78-дюймов, FHD+ 120 Гц, Snapdragon 695 и 5000 мАч

    • следующая новость
    Samsung Galaxy Watch 5 Pro получит большой аккумулятор

    предыдущая новость
    Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона realme 9 Pro Лучший процессор для игр Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 апреля, 2022

    Samsung Galaxy Watch 5 Pro получит большой аккумулятор

    Запуск Realme V23 приближается: раскрыты характеристики, дизайн и цены

    Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650

    8 апреля, 2022

    AMD Ryzen 7 5800X3D показывает впечатляющую игровую производительность 3D V-Cache

    Acer временно приостанавливает свою деятельность в России

    MediaTek Dimensity 1300, теперь официально - 6 нм, 3 ГГц Cortex-A78, 5G

    Раскрыты дизайн и характеристики Samsung Galaxy A54 5G

    Представлен Vivo Y21G с экраном 6,51 дюйма, Android 12 и батареей 5000 мАч

    7 апреля, 2022

    Дебют смартфона Honor Magic4 Lite: Snapdragon 695 и дисплей на 120 Гц

    Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов

    Представлены новые премиальные наушники JVC HA-S91N

    Запуск Realme GT2 Pro: AMOLED-дисплей на 120 Гц, SD8G1, тройные камеры на 50 Мп

    Remedy сделает ремейк Max Payne 1 и 2 для ПК и консолей следующего поколения

    IFA возвращается в Берлин в сентябре 2022 года

    6 апреля, 2022

    Известны характеристики Moto G Stylus 5G 2022: 6,78-дюймов, FHD+ 120 Гц, Snapdragon 695 и 5000 мАч

    Следующий флагман Samsung может получить чипсет от MediaTek

    Раскрыт дизайн OPPO Reno8, он может выглядеть как флагман OnePlus

    Представлен роутер Redmi AX6000 за 77 долларов

    В грядущем чипсете Snapdragon 7 будут использоваться ядра Cortex-A710 и A510

    5 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики и дизайн OnePlus Nord CE 2 Lite

    ССЫЛКИ