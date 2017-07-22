Несколько новых телефонов Realme с номерами моделей RMX3372, RMX3574, RMX3571 и RMX3575/6 были сертифицированы TENAA в Китае. Недавние утечки показали, что RMX3372 дебютирует на китайском рынке как смартфон серии Realme Q5. Свежая информация показывает, что RMX3571 выйдет под именем Realme V23 5G.
Список продуктов Realme V23 5G с номером модели RMX3571 теперь доступен в базе данных China Telecom. В листинге указаны не только основные характеристики, но также изображения и цены устройства. Он заменит прошлогодний Realme V13 5G, который имел такие характеристики, как дисплей с частотой 90 Гц, Dimensity 700, 48-мегапиксельная тройная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.
Realme V23 будет оснащен 6,58-дюймовым дисплеем FHD+ с каплевидным вырезом. Пока неясно, будет ли он поддерживать частоту обновления 90 Гц или выше. Он имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 48-мегапиксельную + 2-мегапиксельную систему с двумя камерами на задней панели.
Realme V23 будет работать на чипсете Dimensity 810 (номер модели MT6833P). Он будет поставляться с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт/256 Гбайт постоянной памяти. В устройстве будет батарея емкостью 5000 мАч, которая, по-видимому, поддерживает быструю зарядку.
На корпусе есть боковой сканер отпечатков пальцев. Realme V23, вероятно, будет работать на ОС Android 12 с Realme UI 3.0. Он весит 186 граммов, габариты: 163,8х75,1х8 мм.
Realme V23, скорее всего, появится в вариантах 8 Гбайт + 128 Гбайт и 8 Гбайт + 256 Гбайт. Его стартовая цена может составлять 1699 юаней (~ 267 долларов). Телефон может появиться в белом и черном цветах. V23, скорее всего, дебютирует уже в этом месяце в Китае.