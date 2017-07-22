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Samsung Galaxy Watch 5 Pro получит большой аккумулятор

09 апреля 2022, 12:10




Семейство Galaxy Watch4 от Samsung включает в себя потрясающие умные часы, у которых есть только один огромный недостаток: время автономной работы. Похоже, что корейская компания прекрасно об этом знает, поскольку мы уже слышали слухи о том, что устройства поколения Watch5 будут иметь батареи большего размера. Новые слухи говорят о том, что ожидается новый Watch5 Pro, который будет стоять выше Watch5 и Watch5 Classic в конце этого года.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro получит большой аккумулятор


Говорят, что Galaxy Watch5 Pro оснащен огромной батареей емкостью 572 мАч. Для сравнения, самые большие модели Galaxy Watch4/Classic имеют аккумулятор емкостью 361 мАч. Таким образом, это будет почти 60% увеличение емкости батареи будущих часов, что, вероятно, по-прежнему обеспечит менее двух дней автономной работы для самых интенсивных пользователей. Тем не менее, те, кто не включит все функции, могут фактически продержаться 48 часов использования с такой настройкой и это звучит захватывающе.

И все же есть оговорки, которые следует учитывать. Во-первых, оно будет запущено по более высокой цене, чем Galaxy Watch4 Classic 46 мм, который сам по себе не был дешевым. Далее, все, что у нас есть на данный момент, -- это неподтвержденный слух, хотя номер модели предполагаемых Watch5 Pro (SM-R925) действительно указан в корейской сертификации.

Это означает только то, что устройство Samsung с таким номером модели находится в разработке, и поскольку оно начинается с буквы R, мы знаем, что это носимое устройство. Никаких других подробностей пока не разглашается, и даже предполагаемые источники этого слуха утверждают, что не на 100% подтверждено, что Watch5 Pro действительно будет выпущен -- Samsung все еще может отказаться от проекта.


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