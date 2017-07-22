В сеть попала первая фотография "голой" платы RTX 3090 Ti Kingpin. Эта карта представляет собой графический процессор для энтузиастов, предназначенный для экстремального разгона. Он поставляется с гибридным решением для охлаждения, оснащенным 360-мм радиатором и четырьмя вентиляторами (один установлен на самой карте)и с вращающимся OLED-экраном сбоку.
В дополнение к этому Kingpin 3090 Ti также поставляется с новым разъемом питания PCIe Gen5, расположенным на задней панели карты. Однако, в отличие от большинства моделей RTX 3090 Ti, эта карта на самом деле имеет два таких разъема, что означает, что это вторая известная видеокарта с такой конфигурацией после GALAX HOF. С такой конфигурацией теоретически он может выдавать до 1200 Вт мощности, но, очевидно, что эта модель будет привязана к гораздо более низкому, но все же впечатляющему значению. Следует отметить, что оверклокеры, такие как Винс «Кингпин» Люсидо, часто получают доступ к кастомным BIOS «XOC» с разблокированной мощностью, которые часто «сливаются» публике.
VRM конфигурация RTX 3090 Ti Kingpin аналогична конфигурации HOF OC Lab Edition от GALAX. Обе карты с 28 фазной системой питания (24 + 4) для графического процессора и памяти соответственно. Хотя обе карты предназначены для экстремального разгона, они были полностью кастомизированы обеими компаниями. Пока ни EVGA, ни GALAX не подтвердили даты запуска и цены на новые флагманские модели.