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AMD EPYC 7004 «Genoa»: процессор на 12 чиплетов и 96 ядер

09 апреля 2022, 18:47




Буквально вчера появились первые изображения нового сокета SP5 (LGA6096), и теперь появилась возможность увидеть процессор нового поколения AMD EPYC Genoa.

Участник форума Chiphell под никнеймом «zhangzhonghao» раскрыл информацию о грядущем серверном процессоре Zen4 под кодовым именем Genoa. Это первая фотография, на которой показаны все 12 чиплетов.

AMD EPYC 7004 «Genoa»: процессор на 12 чиплетов и 96 ядер


EPYC Genoa содержит до 96 ядер и 192 потоков в полной конфигурации. AMD выпустит много SKU с отключенными ядрами, поэтому тот факт, что этот процессор имеет 12 чиплетов, не означает, что во всех случаях все 96 ядер будут активны.

Каждый кристалл Zen4 CCD имеет площадь 72 мм², что на 8 мм² меньше, чем у Zen3 (например, в серии EPYC «Milan»). Чип ввода-вывода также меньше, около 397 мм² по сравнению с 416 мм² у процессоров Zen3 EPYC. Тем не менее, у AMD не возникло проблем с установкой 6 чиплетов с каждой стороны, учитывая, что SP5 (LGA 6096) также на 37% больше, чем SP3.

AMD EPYC 7004 «Genoa»: процессор на 12 чиплетов и 96 ядер


Новая платформа AMD SP5 будет поддерживать до 12 каналов памяти DDR5, а также интерфейс PCIe Gen5. По словам AMD, Genoa уже отгружается первым покупателям. Новая серия EPYC 7004 должна быть запущена к концу этого года.


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