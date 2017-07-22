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OnePlus Ace получит Dimensity 8100 и камеру на 50 Мп

09 апреля 2022, 22:48




Уже нередко бывало так, что бренды, входящие в группу BBK, выпускают схожие модели под разными марками. Например, дизайн грядущего OnePlus Nord CE 2 Lite, по-видимому, позаимствован у Realme 9 Pro, а грядущий складной телефон OnePlus, как говорят, представляет собой не что иное, как версию Oppo Find N.

OnePlus Ace получит Dimensity 8100 и камеру на 50 Мп


Точно так же теперь в новостях появилось новое устройство OnePlus, и это может быть версия модели Realme GT Neo3 под новым брендом. Телефон, по-видимому, называется OnePlus Ace и главный операционный директор компании Линь Феншуо уже пользуется им.

Лин Фэншоу поделился изображением в своей ленте на Weibo и, что интересно, он использовал еще неизданный смартфон OnePlus Ace. Кроме того, популярный информатор WHYLAB поделился эталонным изображением смартфона и его характеристиками.

OnePlus Ace получит Dimensity 8100 и камеру на 50 Мп


Согласно информатору, это устройство имеет номер модели PGKM10 и, судя по спецификациям, это будущий смартфон среднего класса. Ожидается, что устройство OnePlus Ace или PGKM10 получит 6,7-дюймовый OLED-экран. Это может быть дисплей с отверстием и с частотой обновления 120 Гц. Говорят, что устройство будет работать на SoC MediaTek Dimensity 8100. Для тех, кто не знает, это новый чипсет среднего класса, который мы также видим в недавно выпущенном Realme GT Neo3.

Что касается оптики, то в телефоне будет основной объектив IMX766 на 50 МП. Детали остальных датчиков камеры не раскрываются. Что касается аккумулятора, то устройство рассчитано на аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro

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