Согласно RRA, PowerColor готовит RX 6750XT Devil. Компания представила Корейскому национальному радиоисследовательскому агентству свою будущую модель среднего класса.
Теперь нет никаких сомнений в том, что партнеры по плате AMD готовятся к презентации обновленных моделей Radeon RX 6000 10 мая. Новая карта, указанная как «AXRX 6750XT 12GBD6-3DHEOC», является одной из пользовательских моделей, которые PowerColor (принадлежащая TUL Corporation) планирует выпускать. Эта модель была добавлена в RRA подачей новой заявки от 29 марта.
Список RRA не подтверждает ничего, кроме названия продукта и его конфигурации памяти. Тем не менее, данные RRA обычно точнее, чем документы ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). Таким образом, подтверждено, что обновленный RX 6750XT по-прежнему предлагает 12 Гбайт памяти GDDR6, то есть такой же объем, как и у модели RX 6700 XT. Более того, название продукта «3DHE/OC» можно легко интерпретировать, как серию Red Devil. Модель RX 6700XT имеет практически такое же обозначение продукта.
Согласно последней информации, AMD собирается выпустить видеокарты RX 6×50XT 10 мая. Первоначальная дата 20 апреля была перенесена из-за продолжающейся ситуации с COVID-19 в Китае.
RX 6750XT будет оснащен графическим процессором Navi 22 и 12 Гбайт памяти GDDR6 со 192-битной шиной. Но в отличие от модели RX 6700XT, 6750XT предлагает чипы на 18 Гбит/с, что должно увеличить пропускную способность до 434 Гбайт/с, то есть примерно на 48 Гбайт/с быстрее, чем у его предшественника.
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