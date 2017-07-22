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Производители ПК заявляют о дефиците процессоров AMD Threadripper из-за контракта с Lenovo

10 апреля 2022, 12:10




Не эксклюзивные партнеры AMD обвиняют Lenovo в дефиците процессоров, особенно новых Threadripper Pro 5000. Читатели наверняка помнят, что AMD представила линейку Threadripper в 2017 году, рекламируя процессоры как высокопроизводительные решения премиум-класса, обладающие большей вычислительной мощностью по сравнению с продуктами Intel, особенно в ресурсоемких рабочих процессах, таких как редактирование видео.

Производители ПК заявляют о дефиците процессоров AMD Threadripper из-за контракта с Lenovo


ИТ-дистрибьюторы жалуются на доступ к процессорам AMD Threadripper, включая новейший Threadripper Pro 5000. Эксклюзивный контракт Lenovo с AMD позволяет компании иметь первоначальную поставку линейки Threadripper Pro 5000 после выпуска в прошлом месяце. Другие компании не увидят никаких поставок, возможно, до второй половины 2022 года.

Представитель Lenovo прокомментировал нехватку: «Меня заверили, что поставка ЦП не является проблемой для систем ThinkStation». На сайте Lenovo также показаны системы P620 с процессорами Threadripper Pro 3000 вместо новейшей линейки от AMD.

Производители ПК заявляют о дефиците процессоров AMD Threadripper из-за контракта с Lenovo


Нынешняя нехватка процессоров Threadripper подняла тревогу на рынке рабочих станций, поскольку поставщики и производители обеспокоены тем, что Lenovo имеет несправедливое преимущество в продажах. Однако этот недостаток чипов не помешал предприятиям ожидать, пока ситуация не улучшится.

В настоящее время глобальная нехватка чипов существует уже почти два года. Резкие изменения в экономике и производстве побудили такие компании, как AMD, Intel и NVIDIA, исследовать альтернативные варианты расширения, такие как строительство заводов по всей Европе и даже в Соединенных Штатах. Наряду с решениями расширения большое внимание уделялось тому, чтобы производители обычно полагались на крупных производителей микросхем (например, TSMC) для помощи в производстве, что еще больше замедляло процесс и создавало более высокий спрос.

Отсутствие процессоров AMD Threadripper также привело к тому, что производители, такие как Puget Systems, перенесли бизнес с AMD на Intel. Этот шаг побудил компанию переориентировать некоторых клиентов на системы, предлагающие процессоры Intel Xeon W для рабочих станций.

Представитель AMD заверил, что «Threadripper Pro 5000 будет доступен у дополнительных партнеров в 3 квартале 2022 года». Тот же представитель не прокомментировал текущие проблемы с цепочками поставок.


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