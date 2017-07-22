Сегодня OPPO официально представила F21 Pro, последний смартфон компании в серии F. Телефон оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, на борту процессор Snapdragon 680 SoC с 8 Гбайт ОЗУ плюс возможность расширить еще на 5 Гбайт ОЗУ. Есть 64-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельный датчик для портретной съемки.
В фронтальной камере используется 32-мегапиксельный сенсор Sony IMX709. Это настраиваемый RGBW датчик (красный, синий, зеленый, белый), который может снимать более четкие и равномерно экспонированные фотографии и видео; он на 60% более чувствителен к свету и снижает шум на 30% по сравнению с традиционными датчиками RGB. Это тот же датчик, который используется в OPPO Reno7 Pro.
По словам компании, вариант F21 Pro Sunset Orange имеет дизайн в стиле стекловолокна и кожи на задней панели, который служит «безрамочной» крышкой аккумуляторного отсека, что делает телефон тонким, легким и прочным.
В варианте Cosmic Black F21 Pro используется технология OPPO Glow, благодаря которой задняя крышка выглядит глянцевой и при этом матовой на ощупь, она устойчива к отпечаткам пальцев и пятнам. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт, которая может заряжать 31% за 15 минут и 100% за 63 минуты. Габариты новинки: 159.9×73.2×7.5 мм, вес 175 граммов.
OPPO F21 Pro стоит приблизительно 324 доллара и доступен для заказа в Бангладеш с сегодняшнего дня, 10 апреля, и поступит в продажу с 18 апреля.