Когда AMD представила свой графический процессор Navi 24 и видеокарты Radeon RX 6400 и 6500 XT на их базе, она заявила, что первые будут доступны только OEM-производителям. Затем, в марте, появился слух, что AMD с нетерпением ждет запуска Radeon RX 6400 на розничных рынках.
Так, болгарский ритейлер выставляет на продажу видеокарту Asus Dual Radeon RX 6400 4G (Dual-RX6400-4G) за 562,20 болгарских лева (260 долларов США). Как следует из названия, карта имеет 4 ГБ памяти и систему охлаждения с двумя вентиляторами (обычно шириной в два слота). К сожалению, BestPC.bg не имеет этой карты в наличии и даже не публикует изображения этого продукта, поэтому нам остается только гадать, когда Asus начнет продавать это устройство. Между тем, поскольку есть номер детали, вполне вероятно, что Asus действительно предлагает карту своим партнерам.
Radeon RX 6400 Challenger ITX от ASRock, вероятно, была первой пользовательской платой RX 6400, информация о которой просочилась в начале февраля в таможенной базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Тем не менее, плата до сих пор не была указана ни одним розничным продавцом.
Gigabyte, по-видимому, готовит свою видеокарту Radeon RX 6400 Eagle с 4 ГБ встроенной памяти, согласно списку Южнокорейского национального радиоисследовательского агентства (RRA), которое сертифицирует оборудование, продаваемое в стране. Кроме того, плата имеет номер детали GV-R64EAGLE-4GD, что указывает на то, что это действительно Radeon RX 6400 с дополнительным прозвищем «Eagle».
Название явно указывает на то, что у платы есть особенность, которая отличает ее от простой OEM-ориентированной платы, хотя мы можем только догадываться, что это за функция. Например, это может быть более сложная система охлаждения (например, та, что используется в Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle) или увеличенные тактовые частоты.
MSI незаметно начала продавать свою видеокарту Radeon RX 6400 Aero ITX на основе урезанной версии графического процессора AMD Navi 24 в Сингапуре. Устройство подходит для Mini-ITX и других компактных систем (кроме низкопрофильных), в которых можно разместить двухслотовую плату, и не требует дополнительных разъемов питания.
Видеокарта MSI Radeon RX 6400 Aero ITX содержит 4 ГБ памяти GDDR6 с 64-битным интерфейсом и имеет два вывода на дисплей: DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Карта MSI Radeon RX 6400 Aero ITX в настоящее время доступна по цене 349 сингапурских долларов (около 240 долларов без НДС) у розничного продавца в Kim Hoe Centre.
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