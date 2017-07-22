Смартфоны серии Vivo S12 были официально представлены в декабре 2021 года в Китае. Теперь компания работает над своим преемником, который, скорее всего, выйдет под названием Vivo S15. Основываясь на недавних утечках, можно сказать, что линейка S следующего поколения будет включать как минимум три модели, такие как Vivo S15, Vivo S15 Pro и Vivo S15E. Сегодня китайский информатор Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками Vivo S15 Pro.
Сообщается, что Vivo S15 Pro будет иметь OLED-экран с поддержкой высокой частоты обновления. Как и у предыдущей модели Vivo S12 Pro, его экран будет иметь изогнутые края. Устройство получит чипсет Dimensity 8100 и быструю зарядку мощностью 80 Вт.
S15 Pro получит 50-мегапиксельную селфи-камеру. Он будет предлагать такие функции как NFC, ИК-порт и линейный вибромотор. Помимо заявления о том, что Vivo S15 будет оснащаться SoC Snapdragon 870, никакой другой информацией о стандартной модели нет. Само собой разумеется, что серия S15 будет иметь привлекательный дизайн, как и предыдущая серия смартфонов S.
У Vivo плотный график в этом месяце. После анонса Vivo X Fold, X Note и Vivo Pad ожидается еще и X80. Похоже, что семейство Vivo S15 может стать официальным уже в мае этого года в Китае.
Что касается Vivo S15E, ожидается, что он будет поставляться с такими характеристиками, как 6,44-дюймовый экран AMOLED FHD+, 16-мегапиксельная селфи-камера, 50-мегапиксельная тройная камера, восьмиядерный процессор с частотой 2,8 ГГц, 6 Гбайт/8 Гбайт/12 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт/256 Гбайт/512 Гбайт памяти, аккумулятор емкостью 4605 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт и датчик отпечатков пальцев в дисплее.
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