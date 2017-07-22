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NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon

11 апреля 2022, 12:31




На GTC 2022 NVIDIA представила свой суперчип Grace, платформу, содержащую до 144 ядер ARM, которая, как было заявлено, предлагает двукратный прирост производительности на ватт по сравнению с традиционными серверами. Во время мероприятия не было никаких подробностей о производительности, но NVIDIA поделилась новым слайдом, который показывает производительность чипа по сравнению с платформой Intel Ice Lake Xeon.

NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon


Предполагается, что суперчип NVIDIA Grace со 144 ядрами ARM обеспечит двукратное увеличение производительности и 2,3-кратное повышение эффективности. Был опубликован новый слайд производительности процессорного суперчипа NVIDIA Grace Arm, который показывает «прогнозируемую» производительность WRF (исследование погоды и прогнозирование) с использованием стандартного NCAR WRF (v3.9.1.1, перенесенного на Arm).

Имейте в виду, что это измерение производительности относится к суперчипу Grace CPU, а не Grace Hopper Superchip. Процессорный суперчип NVIDIA Grace использует технологию NVLink-C2C для 144 ядер Arm v9 и пропускную способность памяти 1 ТБ/с.

Производительность измерялась по сравнению с процессором Intel Xeon 8360Y Ice Lake, работающим в конфигурации с двумя сокетами. Вся платформа работала на 572 Вт в конфигурации с 1 узлом. Поскольку каждый ЦП Xeon имеет 36 ядер, конфигурация с двумя сокетами даст 72 ядра и 144 потока. Это ниже, чем у суперчипа NVIDIA Grace, но может быть несколько причин, по которым NVIDIA использовала его для сравнения и одной из них была стоимость.

NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon


Одна из причин значительного прироста производительности заключается в том, что модель WRF очень зависит от пропускной способности памяти, а огромные показатели пропускной способности, поддерживаемые суперчипом NVIDIA Grace, действительно помогают ей в этой конкретной рабочей нагрузке.

Во время презентации GTC 2022 NVIDIA сравнила Superchip с предложениями AMD EPYC, представленными в ее решениях DGX. Мы быстро обнаружили, что разница в производительности между Grace и EPYC не так велика, как видно из результатов SPEC CPU 2017 Integer Rate. Но это может измениться, поскольку все это относительные прогнозы, а выпуск процессора не запланирован до первой половины 2023 года. Определенно будет интересно посмотреть, как процессоры Grace будут выглядеть по сравнению с чипами x86. Справедливости ради, стоит отметить, что пока он сравнивался с конкурентами предыдущих поколений, а к моменту их выпуска они будут конкурировать с процессорами AMD Genoa и Intel Sapphire Rapids.


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