Производитель Dell выпустил 34-дюймовый изогнутый монитор с изогнутым экраном. Модель получила номер S3423DWC и в настоящее время продается в Китае.
Монитор с изогнутым экраном Dell S3423DWC оснащен 34-дюймовой VA панелью с разрешением 3440×1440 пикселей, кривизной 1800R и соотношением сторон экрана 21:9. Он также поддерживает высокую частоту обновления 100 Гц, а время отклика составляет всего 4 мс. Есть поддержка технологии AMD FreeSync.
С точки зрения игр это не геймерский монитор профессионального уровня, но имеет преимущество в виде изогнутой поверхности. Формат экрана позволяет одновременно открывать несколько окон для удобного переключения и просмотра, особенно при редактировании, видеосъемке, программировании, статистическом анализе, просмотре акций, многократном открытии и т. д. Это обеспечивает удобный угол обзора по сравнению с использованием двух экранов. Что касается цвета, монитор S3423DWC поддерживает 99 % sRGB, 90 % цветовой гаммы DCI-P3, яркость до 300 нит, коэффициент контрастности 3000:1, отображает 16,7 миллионов цветов, угол обзора 178 градусов.
Что касается интерфейсов, дисплей S3423DWC оснащен множеством портов, включая два порта HDMI 2.0, один порт USB Type-C и три порта USB 3.0. Интерфейс USB Type-C может выполнять передачу данных и передачу видео. Монитор питается от внешнего блока питания мощностью 65 Вт.
В остальном новый монитор Dell также поддерживает фильтр синего света и диммирование. Он оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт и поддерживает режим «картинка в картинке». У монитора узкие рамки с трех сторон и встроенный адаптер питания. Dell также предлагает трехлетний бесплатный ремонт «от двери до двери» и многое другое.
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