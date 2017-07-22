РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Выпущен изогнутый монитор Dell S3423DWC: 34 дюйма, 3440x1440 пикселей и 100 Гц

11 апреля 2022, 13:46




Производитель Dell выпустил 34-дюймовый изогнутый монитор с изогнутым экраном. Модель получила номер S3423DWC и в настоящее время продается в Китае.

Монитор с изогнутым экраном Dell S3423DWC оснащен 34-дюймовой VA панелью с разрешением 3440×1440 пикселей, кривизной 1800R и соотношением сторон экрана 21:9. Он также поддерживает высокую частоту обновления 100 Гц, а время отклика составляет всего 4 мс. Есть поддержка технологии AMD FreeSync.

Выпущен изогнутый монитор Dell S3423DWC: 34 дюйма, 3440×1440 пикселей и 100 Гц


С точки зрения игр это не геймерский монитор профессионального уровня, но имеет преимущество в виде изогнутой поверхности. Формат экрана позволяет одновременно открывать несколько окон для удобного переключения и просмотра, особенно при редактировании, видеосъемке, программировании, статистическом анализе, просмотре акций, многократном открытии и т. д. Это обеспечивает удобный угол обзора по сравнению с использованием двух экранов. Что касается цвета, монитор S3423DWC поддерживает 99 % sRGB, 90 % цветовой гаммы DCI-P3, яркость до 300 нит, коэффициент контрастности 3000:1, отображает 16,7 миллионов цветов, угол обзора 178 градусов.

Выпущен изогнутый монитор Dell S3423DWC: 34 дюйма, 3440×1440 пикселей и 100 Гц


Что касается интерфейсов, дисплей S3423DWC оснащен множеством портов, включая два порта HDMI 2.0, один порт USB Type-C и три порта USB 3.0. Интерфейс USB Type-C может выполнять передачу данных и передачу видео. Монитор питается от внешнего блока питания мощностью 65 Вт.

Выпущен изогнутый монитор Dell S3423DWC: 34 дюйма, 3440×1440 пикселей и 100 Гц


В остальном новый монитор Dell также поддерживает фильтр синего света и диммирование. Он оснащен двумя динамиками мощностью 5 Вт и поддерживает режим «картинка в картинке». У монитора узкие рамки с трех сторон и встроенный адаптер питания. Dell также предлагает трехлетний бесплатный ремонт «от двери до двери» и многое другое.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".


Читайте также:

  • Microsoft выпустит утилиту для калибровки HDR-мониторов в Windows
  • IPS-мониторы Dell UltraSharp 4K для дизайнеров отличаются удвоенной контрастностью
  • Анонс ультрапортативного лазерного проектора Wemax Go 2022
  • ViewSonic выпустила три игровых монитора ELITE с технологией Mini-LED
  • Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    • предыдущая новость
    NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона realme 9 Pro Лучший процессор для игр Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700 Лучшая материнская плата Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 апреля, 2022

    Выпущен изогнутый монитор Dell S3423DWC: 34 дюйма, 3440x1440 пикселей и 100 Гц

    NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon

    Появились характеристики Vivo S15, S15 Pro

    10 апреля, 2022

    Radeon RX 6400 от Asus и MSI выходят в продажу по цене от 240 долларов

    Анонсирован OPPO F21 Pro: AMOLED 6,43 дюйма, FHD+, 90 Гц, Snapdragon 680

    Производители ПК заявляют о дефиците процессоров AMD Threadripper из-за контракта с Lenovo

    Видеокарта Radeon RX 6750XT Red Devil от PowerColor появилась на сайте RRA

    9 апреля, 2022

    OnePlus Ace получит Dimensity 8100 и камеру на 50 Мп

    AMD EPYC 7004 «Genoa»: процессор на 12 чиплетов и 96 ядер

    RTX 3090 Ti Kingpin от EVGA выделяется 28-фазным VRM и двумя 16-контактными разъемами питания

    Samsung Galaxy Watch 5 Pro получит большой аккумулятор

    Запуск Realme V23 приближается: раскрыты характеристики, дизайн и цены

    Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650

    8 апреля, 2022

    AMD Ryzen 7 5800X3D показывает впечатляющую игровую производительность 3D V-Cache

    Acer временно приостанавливает свою деятельность в России

    MediaTek Dimensity 1300, теперь официально - 6 нм, 3 ГГц Cortex-A78, 5G

    Раскрыты дизайн и характеристики Samsung Galaxy A54 5G

    Представлен Vivo Y21G с экраном 6,51 дюйма, Android 12 и батареей 5000 мАч

    7 апреля, 2022

    Дебют смартфона Honor Magic4 Lite: Snapdragon 695 и дисплей на 120 Гц

    Анонс Realme Book Prime: 14-дюймовый 2К дисплей, Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и цена от 850 долларов

    ССЫЛКИ