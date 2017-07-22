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Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870

11 апреля 2022, 20:55




Сегодня Vivo представила планшет и телефон размером с планшет. Vivo X Note, массивный смартфон с 7-дюймовым экраном, чьи скругленные края не позволят использовать его одной рукой. Если вы хотите еще что-то побольше и добавить стилус с QWERTY-клавиатурой, то вам подойдет планшет Vivo Pad.

Vivo Х Note

Этот гигант оснащен 7-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E5 с разрешением QHD+, что дает достаточно места для многозадачности. Дисплей имеет необычное соотношение сторон 21:10 (разрешение 3080 x 1440 пикселей), но Vivo утверждает, что это лучше для потребления мультимедиа контента и многозадачности. Это не должно вас удивлять, но DisplayMate поставил устройству оценку A+. Дисплей обещает пиковую яркость 1500 нит и покрытие DCI-P3 в 112%.

Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и vivo Pad на Snapdragon 870


За экраном скрывается большой ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (3D Sonic Max от Qualcomm), как и в iQOO 8 Pro. Он настолько велик, что может одновременно считывать два отпечатка пальца (два отпечатка пальца повышают безопасность в 50 000 раз по сравнению с одним, заявляет Vivo). Для обеспечения точности цветопередачи на передней панели установлен датчик цветовой температуры.

Возвращаясь к многозадачности, vivo X Note оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1. Базовая конфигурация имеет 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт встроенной памяти. Вместо этого вы можете получить устройство с 12 Гбайт ОЗУ или сделать все возможное с версией на 12/512 Гбайт.

Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и vivo Pad на Snapdragon 870


X Note поставляется с четырьмя камерами на задней панели. Основная 50-мегапиксельная камера ISOCELL GN1 -- 1/1,3 дюйма, собственные пиксели 1,2 мкм, 2,4 мкм с биннингом. В сочетании с яркой диафрагмой f/1,57 эта камера отлично подходит для съемки при слабом освещении. В углу спрятан логотип ZEISS, объектив имеет официальную маркировку «ZEISS Vario-Tessar» и антибликовое покрытие T*.

Также на борту есть перископический телефотомодуль с фокусным расстоянием 125 мм (диафрагма f/3.4), он дает 5-кратное оптическое увеличение (и до 60-кратного цифрового зума). Для среднего зума и портретов предусмотрен модуль на 12 МП (IMX663) с объективом 47 мм (f/2.0), обеспечивающим двукратное увеличение. Есть кастомный ISP от Vivo, который распознает лица, даже если вы фотографируете группу количеством до 30 человек.

Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870


Несколько разочаровывает тот факт, что батарея, которая питает этого гиганта не столь велика -- ее емкость составляет 5000 мАч. Быстро заряжается на 80 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной зарядке, но все равно хотелось бы видеть батарею крупнее от такого большого устройства.

Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и vivo Pad на Snapdragon 870


Note доступен в трех цветах: синем, черном и сером. Все три имеют кожаную текстуру на задней панели, а также панель камер во всю ширину корпуса, аналогичную Vivo X70 Pro+ (и, предположительно, грядущему X80 Pro+).

Базовая версия Vivo X Note (8/256 Гбайт) стоит от 940 долларов США. 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной обойдутся в 1100 долларов США.

Vivo Pad

Если вы хотите что-то крупнее, то Vivo Pad предлагает 11-дюймовый дисплей. Это трансформер со стилусом и клавиатурой, ориентированный на производительность. Дополнительная клавиатура оснащена трекпадом, который можно комбинировать с откидной крышкой для опыта схожего с ноутбуком, нежели с обычным планшетом.

Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870


Дисплей также получил частоту обновления 120 Гц, его разрешение составляет 2560 x 1600 пикселей. Он поддерживает Dolby Vision, а динамики поддерживают Dolby Atmos для отличного воспроизведения мультимедиа. Интересно, что рядом с фронтальной камерой на передней панели находится датчик 3D ToF. Поддерживается стилус, он может различать 4096 уровней нажатия.

Vivo Pad работает на базе процессора Snapdragon 870 и использует новую ветку программного обеспечения Vivo, получившую название Origin OS HD. Одной из полезных функций является использование NFC для сопряжения вашего телефона Vivo с планшетом, который будет отражать дисплей телефона на планшете. Затем вы можете взаимодействовать с телефонными приложениями и легко передавать файлы между двумя устройствами.

Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870


Порт USB-C рассчитан на скорость USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), поэтому вы можете подключить быстродействующее хранилище и внешние дисплеи -- до 4K при 60 Гц.

Vivo Pad довольно тонкий, всего 6,55 мм толщиной, он сделан из авиационного алюминия и весит 498 г. Вы не увидите линий антенны, портящих четкие линии этого планшета, вместо этого Vivo спрятала антенну под дисплеем, используя технологию, разработанную компанией. Аккумулятор планшета емкостью 8040 мАч поддерживает быструю зарядку на 44 Вт.

vivo pad


Vivo Pad поступил в предзаказ в Китае, базовая версия на 8/128 Гбайт 390 долларов, устройство на 8/256 Гбайт будет стоить 470 долларов. Стилус стоит 55 долларов, клавиатура -- 94 доллара и вам, вероятно, понадобится флип-кейс за 32 доллара.


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