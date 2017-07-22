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Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

11 апреля 2022, 23:01




Сегодня Vivo анонсировала X Fold, первый складной телефон компании. Смартфон оснащен большим внутренним 8-дюймовым складным экраном 2K+ с панелью LTPO Samsung E5 AMOLED с частотой 120 Гц, стеклом UTG и внешним 6,53-дюймовым экраном FHD+ 21:9 E5 AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Есть ультразвуковой сканер отпечатков пальцев как для внутреннего, так и для внешнего экрана.

Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1


Что касается самой важной шарнирной части складного телефона, Vivo заявила, что решила создать ее на основе каплевидного решения, которое в последнее время становится все более популярным. Соединительный шарнир X Fold состоит из 174 деталей и изготовлен из шестислойных авиационных материалов, таких как жидкий металл и высокопрочная сталь, что, в свою очередь, обеспечивает дополнительную упругость, ударопрочность, а также устойчивость к искривлению и коррозии.

Чтобы оптимизировать складку, в vivo X Fold используется конструкция с плавающей средней пластиной, которая удерживает центральную часть экрана. Это позволяет экрану быть полностью плоским в развернутом виде. Для производства дисплея X Fold было использовано прочное стекло с уникальной переплетенной структурой, благодаря чему складка дисплея становится полностью плоской, без «выпуклостей», обычно характерных для складных конструкций.

Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1


А когда устройство закрыто, опущенная средняя пластина также обеспечивает достаточно места для изогнутой части панели, что делает телефон более долговечным (сертифицированный TÜV срок службы 300 000). В то же время vivo также использовала UTG и контролировала радиус изгиба внутреннего экрана до 2,3 мм. По словам компании, это лучше, чем 3 мм, которые являются стандартом для других телефонов.

Телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 1 с оперативной памятью до 12 ГБ, имеет жидкостное охлаждение, графитовый лист и гель. По словам компании, пластина расширена до аккумуляторного отсека для лучшего охлаждения.

Технические характеристики vivo X Note:

  • 8,03-дюймовый (2160 x 1916 пикселей) дисплей 2K+ AMOLED LTPO с частотой обновления 1-120 Гц, гибким ультратонким стеклом SCHOTT (UTG)

  • 6,53-дюймовый (2520 × 1080 пикселей) AMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 120 Гц, стекло SCHOTT Xensation α (Alpha)

  • Octa Core Snapdragon 8 Gen 1, 4-нм мобильная платформа с графическим процессором Adreno 730

  • 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 с 256 Гбайт/512 Гбайт хранилища UFS 3.1

  • OriginOS Ocean на базе Android 12

  • Две сим-карты

  • 50-мегапиксельная камера с сенсором Samsung GN1, диафрагма f/1,57, светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения, покрытие Zeiss T*, чип V1, 48-мегапиксельная сверхширокая камера 114° с сенсором Sony IMX598, диафрагма f/2,2, 12-мегапиксельная портретная камера с сенсором IMX663, f Диафрагма /1,98, 8-мегапиксельная перископическая камера с диафрагмой f/3,4, оптическая стабилизация изображения, 5-кратный оптический зум, 60-кратный суперзум, лазерный автофокус

  • Фронтальная камера 16 Мп с апертурой f/2,45

  • Ультразвуковой датчик отпечатков пальцев внутри и снаружи дисплея, барометр

  • USB Type-C Audio, стереодинамики, микросхема Hi-Fi CS43131

  • Размеры: 162,01×74,47×14,57~14,91 мм (в сложенном виде) / 144,87×6,28~7,40 мм (в разложенном виде); Вес: 311 г

  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.2 LE, GPS (двухдиапазонный L1 + L5), NFC, USB 3.1 Type-C (GEN1)

  • Батарея емкостью 4600 мАч (типичная) с быстрой зарядкой 66 Вт, беспроводной зарядкой 50 Вт, обратной беспроводной зарядкой 10 Вт


Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1


Цены и доступность

Vivo X Fold выпускается в цветах Mountain Blue и Ash по цене 1412 долларов за модель 12 Гбайт + 256 Гбайт, а модель 12 Гбайт + 512 Гбайт -- 1570 долларов. Он доступен для заказа и поступит в продажу в Китае с 22 апреля.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Он предлагает яркий и быстрый IPS-дисплей без ШИМ, отличный набор камер, мощный процессор и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги".

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