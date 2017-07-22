12 апреля 2022, 08:23
Не так давно серия realme Q5 была сертифицирована в Китае, мы видели тизер, который намекал на быструю зарядку 80 Вт для realme Q5 Pro, но сегодня компания подтвердила запуск серии Q5 в Китае 20 апреля. "Я опаздываю? Не беда, давайте разгонимся и помчимся вместе!»- говорится в тизере компании.
Характеристики Realme Q5 Pro
6,62-дюймовый Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) AMOLED-
, 120 Гц, HDR10+ дисплей Восьмиядерный (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц Hexa) Snapdragon 870, 7-нм, графика Adreno 650
8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128 Гбайт (UFS 3.1), 8 Гбайт / 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 256 Гбайт (UFS 3.1)
Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.1
Две SIM-карты (нано + нано)
Задняя камера 64 МП с апертурой f/1,8, светодиодная вспышка, сверхширокоугольный объектив 8 МП 119° с диафрагмой f/2,2, макрокамера 2 МП с диафрагмой f/2,4
16-мегапиксельная фронтальная камера
Сканер отпечатков пальцев в экране
Аудио USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
Размеры: 162,9×75,8×8,65 мм; Вес: 194,5 г
5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ГЛОНАСС/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C
Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Dart на 80 Вт
Характеристики Realme Q5
6,58-дюймовый Full HD+ (2408 × 1080 пикселей) ЖК-экран Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц
4 Гбайт/6 Гбайт ОЗУ с 128 Гбайт (UFS 3.1) для хранения
Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.1
Две SIM-карты (нано + нано)
13-мегапиксельная задняя камера, светодиодная вспышка, 2-мегапиксельная макрокамера
8-мегапиксельная фронтальная камера Боковой датчик отпечатков пальцев
Аудиоразъем 3,5 мм, Hi-Res Audio
Размеры: 163,8×75,1×8,1 мм; Вес: 190 г
5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C
Аккумулятор емкостью 5000 мАч
Ранее редакция опубликовала THG.ru . Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Он предлагает яркий и быстрый IPS-дисплей без ШИМ, отличный набор камер, мощный процессор и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье " обзор смартфона Realme 9 Pro : универсал за небольшие деньги".
Обзор смартфона Realme 9 Pro
Читайте также:
Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1
Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870
Появились характеристики Vivo S15, S15 Pro
Анонсирован OPPO F21 Pro: AMOLED 6,43 дюйма, FHD+, 90 Гц, Snapdragon 680 OnePlus Ace получит Dimensity 8100 и камеру на 50 Мп
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon
Появились характеристики Vivo S15, S15 Pro
10 апреля, 2022
Radeon RX 6400 от Asus и MSI выходят в продажу по цене от 240 долларов
Анонсирован OPPO F21 Pro: AMOLED 6,43 дюйма, FHD+, 90 Гц, Snapdragon 680
Производители ПК заявляют о дефиците процессоров AMD Threadripper из-за контракта с Lenovo
Видеокарта Radeon RX 6750XT Red Devil от PowerColor появилась на сайте RRA
9 апреля, 2022
OnePlus Ace получит Dimensity 8100 и камеру на 50 Мп
AMD EPYC 7004 «Genoa»: процессор на 12 чиплетов и 96 ядер
RTX 3090 Ti Kingpin от EVGA выделяется 28-фазным VRM и двумя 16-контактными разъемами питания
Samsung Galaxy Watch 5 Pro получит большой аккумулятор
Запуск Realme V23 приближается: раскрыты характеристики, дизайн и цены
Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650
8 апреля, 2022
AMD Ryzen 7 5800X3D показывает впечатляющую игровую производительность 3D V-Cache
Acer временно приостанавливает свою деятельность в России
MediaTek Dimensity 1300, теперь официально - 6 нм, 3 ГГц Cortex-A78, 5G
Раскрыты дизайн и характеристики Samsung Galaxy A54 5G
ССЫЛКИ