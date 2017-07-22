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Realme Q5 Pro и Realme Q5 будут анонсированы 20 апреля, характеристики уже известны

12 апреля 2022, 08:23




Не так давно серия realme Q5 была сертифицирована в Китае, мы видели тизер, который намекал на быструю зарядку 80 Вт для realme Q5 Pro, но сегодня компания подтвердила запуск серии Q5 в Китае 20 апреля. "Я опаздываю? Не беда, давайте разгонимся и помчимся вместе!»- говорится в тизере компании.

realmeq5pro


Характеристики Realme Q5 Pro

  • 6,62-дюймовый Full HD+ (2400 × 1080 пикселей) AMOLED-дисплей, 120 Гц, HDR10+

  • Восьмиядерный (1 x 3,2 ГГц + 3 x 2,42 ГГц + 4 x 1,8 ГГц Hexa) Snapdragon 870, 7-нм, графика Adreno 650

  • 8 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 128 Гбайт (UFS 3.1), 8 Гбайт / 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5 с хранилищем 256 Гбайт (UFS 3.1)

  • Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.1

  • Две SIM-карты (нано + нано)

  • Задняя камера 64 МП с апертурой f/1,8, светодиодная вспышка, сверхширокоугольный объектив 8 МП 119° с диафрагмой f/2,2, макрокамера 2 МП с диафрагмой f/2,4

  • 16-мегапиксельная фронтальная камера

  • Сканер отпечатков пальцев в экране

  • Аудио USB Type-C, стереодинамики, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

  • Размеры: 162,9×75,8×8,65 мм; Вес: 194,5 г

  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ГЛОНАСС/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C

  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Dart на 80 Вт


Realme Q5 Pro и Realme Q5 будут анонсированы 20 апреля, характеристики уже известны


Характеристики Realme Q5

  • 6,58-дюймовый Full HD+ (2408 × 1080 пикселей) ЖК-экран
  • Восьмиядерный процессор 2,4 ГГц

  • 4 Гбайт/6 Гбайт ОЗУ с 128 Гбайт (UFS 3.1) для хранения

  • Android 12 с пользовательским интерфейсом Realme 3.1

  • Две SIM-карты (нано + нано)

  • 13-мегапиксельная задняя камера, светодиодная вспышка, 2-мегапиксельная макрокамера
    8-мегапиксельная фронтальная камера

  • Боковой датчик отпечатков пальцев

  • Аудиоразъем 3,5 мм, Hi-Res Audio

  • Размеры: 163,8×75,1×8,1 мм; Вес: 190 г

  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Он предлагает яркий и быстрый IPS-дисплей без ШИМ, отличный набор камер, мощный процессор и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги".

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