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Nokia уходит с российского рынка

12 апреля 2022, 15:19




В Nokia заявили, что с первых дней событий, происходящих в Украине для них было ясно, что дальнейшее присутствие в России будет невозможным. За последние недели компания приостановила поставки, остановила новый бизнес и перенесла ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь в компании объявили о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса приоритетом компании остается безопасность и благополучие их сотрудников.

В Nokia работает 2000 сотрудников в стране, и «увольнения неизбежны», хотя компания предложит переезд «для определенных должностей, которые можно выполнять за пределами России», сообщил представитель компании.

Nokia уходит с российского рынка


Из гуманитарных соображений правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телекоммуникационных сетей в России. Они также подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к Интернету, который открывает перед россиянами перспективы получения информации. Поэтому компания обещает, что будет стремиться обеспечивать необходимую поддержку для обслуживания сетей и соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями.

Это наиболее ответственный вариант действий Nokia при уходе с российского рынка. Nokia рассчитывает зарезервировать около 100 миллионов евро (109 миллионов долларов) в первом квартале. Что касается финансовых последствий, то в 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж Nokia. Учитывая высокий спрос, который наблюдается в других регионах, в компании не ожидают, что это решение повлияет на финансовые прогнозы на 2022 год.


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