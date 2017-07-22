В Nokia заявили, что с первых дней событий, происходящих в Украине для них было ясно, что дальнейшее присутствие в России будет невозможным. За последние недели компания приостановила поставки, остановила новый бизнес и перенесла ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь в компании объявили о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса приоритетом компании остается безопасность и благополучие их сотрудников.
В Nokia работает 2000 сотрудников в стране, и «увольнения неизбежны», хотя компания предложит переезд «для определенных должностей, которые можно выполнять за пределами России», сообщил представитель компании.
Из гуманитарных соображений правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя важнейшей инфраструктуры телекоммуникационных сетей в России. Они также подчеркнули важность обеспечения непрерывного потока информации и доступа к Интернету, который открывает перед россиянами перспективы получения информации. Поэтому компания обещает, что будет стремиться обеспечивать необходимую поддержку для обслуживания сетей и соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями.
Это наиболее ответственный вариант действий Nokia при уходе с российского рынка. Nokia рассчитывает зарезервировать около 100 миллионов евро (109 миллионов долларов) в первом квартале. Что касается финансовых последствий, то в 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж Nokia. Учитывая высокий спрос, который наблюдается в других регионах, в компании не ожидают, что это решение повлияет на финансовые прогнозы на 2022 год.
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