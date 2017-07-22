Компания Oppo выпустила на наушники Enco Air 2 Pro. Они представляют собой улучшенный вариант уже доступных Enco Air 2. Основные особенности TWS наушников это 12,4-мм динамические драйверы, двойной микрофон и до 28 часов воспроизведения.
Oppo Enco Air 2 Pro имеет дизайн наушников-вкладышей с 12,4-мм динамические драйверы. Звуковая частота от 20 Гц до 20 кГц. Они поставляются в корпусе, напоминающем пузырь, похоже на корпус ванильного Enco Air 2.
Наушники сами по себе обеспечивают до 7 часов воспроизведения без подзарядки благодаря батарее емкостью 43 мАч внутри каждого наушника. Утверждается, что вместе с комбинированным чехлом для зарядки с аккумулятором емкостью 440 мАч обеспечивается до 28 часов воспроизведения музыки.
Интересно, что наушники также оснащены системой активного шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Это возможно благодаря двойным микрофонам на устройстве, которые помогают наушникам отсекать внешний шум.
У гарнитуры есть сенсорные элементы управления, такие, как одно касание для паузы/воспроизведения, двойное касание для следующей дорожки/отклонения вызовов, тройное касание для голосового помощника, а также короткое и длительное удержание.
Наушники поддерживают Bluetooth v5.2 и оснащены такими функциями, как Quick Pairing и Instant Connection. Последнее помогает наушникам быстро подключиться к ранее подключенному телефону за считанные секунды.
Наушники защищены от воды и пыли по стандарту IP54, что делает их более долговечными. Наконец, наушники оснащены портом USB Type-C для зарядки, через который вы можете быстро заряжать наушники. Говорят, что при 10-минутной зарядке наушники обеспечивают до 2 часов использования.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".