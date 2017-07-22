Сегодня Motorola официально выпустила Moto G52. С точки зрения дизайна Moto G52 похож на прошлогодний Moto G51 5G. Это OLED-экран с центральным отверстием на передней панели, а на задней панели есть вертикально расположенный тройной блок камеры со светодиодной вспышкой. Модель среднего класса G52 предлагает такие ключевые функции, как OLED-дисплей с частотой 90 Гц, 50-мегапиксельная основная камера, чипсет Snapdragon 6-й серии и поддержка быстрой зарядки на 30 Вт.
Moto G52 оснащен 6,6-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. Он также поддерживает плотность пикселей 402 ppi и цветовую гамму DCI-P3. G52 работает на "чистом" ОС Android 12, настроенной с помощью Motorola My UX.
Смартфон оснащен 16-мегапиксельной камерой для съемки селфи. На его задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и модуль глубины резкости для снимков с размытием. Moto G52 оснащен двумя динамиками, которые поддерживают Dolby Atmos.
Moto G52 оснащен чипсетом Snapdragon 680 и 4 Гбайт/6 Гбайт оперативной памяти. Он поставляется с вариантами хранения 128 Гбайт и 256 Гбайт. На борту есть слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти. Емкость батареи 5000 мАч, она поддерживает технологию Motorola TurboPower мощностью 30 Вт. Новинка получила водоотталкивающий корпус со степенью защиты IP52 и весит около 169 граммов. Толщина устройства составляет 7,99 мм.
Moto G52 будет доступен по цене 249 евро на некоторых европейских рынках в ближайшие недели.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Он предлагает яркий и быстрый IPS-дисплей без ШИМ, отличный набор камер, мощный процессор и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги".