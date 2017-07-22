Первые игровые тесты AMD Ryzen 7 5800X3D были опубликованы Xanxo Gaming в их неофициальном обзоре процессора. Ryzen 7 5800X3D предлагает абсолютно выдающиеся результаты в игровых тестах по сравнению с флагманским процессором Intel Core i9-12900K Alder Lake.
AMD Ryzen 7 5800X3D с 3D V-Cache на 29% опережает по производительности Intel-овский Alder Lake Core i9-12900K. AMD Ryzen 7 5800X3D станет первым и единственным чипом с 3D V-Cache на основе 7-нанометровой архитектуры Zen 3. Процессор будет предлагать 8 ядер, 16 потоков и 100 МБ комбинированного кэша благодаря дополнительному дизайну 3D Stacked SRAM объемом 64 Мбайт. Тактовые частоты будут поддерживаться на базовой частоте 3,4 ГГц и повышаться до 4,5 ГГц с TDP 105 Вт.
Что касается цены, процессор будет иметь ту рекомендуемую цену, что и 5800X, по цене 449 долларов США, что означает, что цена на чип без 3D будет снижена до 399 долларов или даже ниже. Цена делает 5800X3D более дорогим, чем Intel Core i7-12700K, который предлагает больше ядер/потоков, но меньше кэш-памяти. Будет интересно увидеть их сравнительные тесты производительности.
Тестовая платформа включала в себя AMD Ryzen 7 5800X3D на тестовом стенде X570 с памятью DDR4-3200 CL14 и сравнивалась с Intel Core i9-12900K, работающим на платформе Z690 с памятью DDR4-3200 CL14. Хотя Alder Lake определенно может поддерживать гораздо более быструю память по сравнению с платформой AMD, особенно DDR5, это требует дополнительных затрат и не обеспечивает достоверного сравнения. Обе платформы использовали одну и ту же видеокарту GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition.
Что касается игровых тестов, которые включают несколько AAA игр, протестированных с разрешением 1080p, AMD Ryzen 7 5800X3D соответствовал флагманскому процессору Intel Alder Lake, Core i9-12900K, в 6 из 12 игр. В остальных он опережал более дорогой процессор на 10-29%.
У AMD Ryzen 7 5800X3D отсутствуют возможности разгона и в качестве компромисса для добавления 3D V-Cache AMD пришлось немного снизить тактовую частоту, чтобы производительность традиционных рабочих нагрузок ЦП была либо аналогичной, либо немного медленнее по сравнению со стандартным Ryzen 7 5800X. Говорят, что этот чипсет специально разработан для геймеров, поэтому разница производительности будет незаметной, если приложение каким-то образом не использует дополнительный кэш.
Для геймеров на платформе AM4, которые искали более быстрый вариант и сомневались, стоит ли им переходить на Intel, теперь появился Ryzen 7 5800X3D. Это поможет AMD сохранить свою пользовательскую базу, пока они не запустят свою платформу AM5 следующего поколения с процессорами Ryzen 7000 на новой архитектуре Zen 4. Учитывая огромный прирост производительности по сравнению с не-3D-чипами, который обеспечивает V-Cache, нам определенно хотелось бы увидеть на рынке еще более дешевый вариант, такой как Ryzen 5 5600X3D, но, надеюсь, AMD продолжит инвестировать в такие технологии для своего будущего поколения процессоров. 5800X3D поступит в продажу 20 апреля, а обзоры появятся в сети 14 апреля.
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