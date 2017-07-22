Lenovo только что выпустила новые настольные ПК в Китае. Новые модели относятся к линейке продуктов бренда Xiaoxin и представляют собой моноблоки «все в одном» с процессорами Intel последнего поколения.
Примечательно, что новейшие ПК Xiaoxin AIO выпускаются в двух размерах: 24-дюймовая и 27-дюймовая модели. Обе модели оснащены процессорами серии Core P. Размеры экрана новинок различаются, но и 24-дюймовая, и 27-дюймовая версии предлагают панели с разрешением 1080p, окруженные с трех сторон узкими рамками. Под капотом новые компьютеры оснащены процессором i5-1250P, который представляет собой 12-ядерный процессор.
Этот чипсет потребляет 35 Вт. Но при этом китайский производитель утверждает, что этот процессор способен предложить производительность, сравнимую с процессором Intel Core i5-12400 для настольных ПК с TDP 65 Вт. Причина, по которой бренд выбирает процессоры Intel серии P, вероятно, связана с форм-фактором. В отличие от обычных настольных ПК, компьютеры All-in-One (AIO) имеют все необходимые компоненты, размещенные в одном корпусе, включая дисплей.
Что касается памяти, компьютеры поставляются с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 3200 МГц, 512 Гбайт SSD-накопителя PCIe 4.0 и даже встроенным выдвижным отсеком для 2,5-дюймового жесткого диска. Другие функции включают в себя два динамика, поддерживающих звук Dolby, встроенную камеру и два микрофона. Варианты подключения включают четыре порта USB Type A, один HDMI и один сетевой порт. 24-дюймовый ПК Lenovo Xiaoxin AIO стоит примерно 740 долларов, а 27-дюймовая модель - 785 долларов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка