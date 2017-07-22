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Lenovo выпускает новые моноблоки Xiaoxin AIO с процессорами Intel 12-го поколения

13 апреля 2022, 10:51




Lenovo только что выпустила новые настольные ПК в Китае. Новые модели относятся к линейке продуктов бренда Xiaoxin и представляют собой моноблоки «все в одном» с процессорами Intel последнего поколения.

Lenovo выпускает новые моноблоки Xiaoxin AIO с процессорами Intel 12-го поколения


Примечательно, что новейшие ПК Xiaoxin AIO выпускаются в двух размерах: 24-дюймовая и 27-дюймовая модели. Обе модели оснащены процессорами серии Core P. Размеры экрана новинок различаются, но и 24-дюймовая, и 27-дюймовая версии предлагают панели с разрешением 1080p, окруженные с трех сторон узкими рамками. Под капотом новые компьютеры оснащены процессором i5-1250P, который представляет собой 12-ядерный процессор.

Этот чипсет потребляет 35 Вт. Но при этом китайский производитель утверждает, что этот процессор способен предложить производительность, сравнимую с процессором Intel Core i5-12400 для настольных ПК с TDP 65 Вт. Причина, по которой бренд выбирает процессоры Intel серии P, вероятно, связана с форм-фактором. В отличие от обычных настольных ПК, компьютеры All-in-One (AIO) имеют все необходимые компоненты, размещенные в одном корпусе, включая дисплей.

Lenovo выпускает новые моноблоки Xiaoxin AIO с процессорами Intel 12-го поколения


Что касается памяти, компьютеры поставляются с 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 3200 МГц, 512 Гбайт SSD-накопителя PCIe 4.0 и даже встроенным выдвижным отсеком для 2,5-дюймового жесткого диска. Другие функции включают в себя два динамика, поддерживающих звук Dolby, встроенную камеру и два микрофона. Варианты подключения включают четыре порта USB Type A, один HDMI и один сетевой порт. 24-дюймовый ПК Lenovo Xiaoxin AIO стоит примерно 740 долларов, а 27-дюймовая модель - 785 долларов.


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