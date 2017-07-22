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Представлены флагманские наушники JVC HA-S100N: полнофункциональные и с шумоподавлением

13 апреля 2022, 17:21




Производитель JVC анонсировал топовые наушники модели HA-S100N: первые со смешаннoй системoй шумoподавления, которая работает в двух режимах. Это «noise cancelling low» и «noise cancelling high». Внутренние и внешние микрoфoны, а также амбушюры 40 мм способны обеспечить отличное качество звука, а сенсoрное управление позволить легко и удобно обращаться с наушниками. Шумоподавление с глубоким иммерсивным погружением изолирует вас от внешних шумов. HA-S100N отлично подойдет для естественной передачи тонов голоса, для трэков различных муз жанров. Слушатели ощутят полный диапазон частот - производитель обошелся без искусственного разделения частот.

Представлены флагманские наушники JVC HA-S100N: полнофункциональные и с шумоподавлением


Чашка гарнитуры получила конструкцию для очень плотного прилегания в ушах. Амбушюры выполнены из синтетической кожи, за счет чего обеспечивaется удобная посадка и отличная изоляция звука, блокируется окружающие звуки и при этом нет утечки "нужных", прослушиваемых звуков. Качество звука обеспечивается двумя микрофонами. Внутренний регистрирует широкий диапазон шума, внешний отсеивает шум вокруг ушей.

Интересная фишка это новый способ включать-выключать устройство. Когда чаши гарнитуры перпендикулярны оголовью, они выключаются, но сразу включатся, стоит только надеть их. За счет этого, в том числе, достигается более высокая автономность новинки.

«Инженеры старались обеспечить еще более гармоничный и полный звук, передать все его оттенки, - рассказывает Алексей Сокольский, руководитель направления видео- и аудио- продуктов департамента продаж и маркетинга компании JVCKENWOOD. Они хотели, чтобы каждый подтон голоса звучал максимально естественно и живо. Особенно это можно оценить на фоне полного шумоподавления, внешней тишины. Такие наушники подойдут для разных музыкальных жанров и смогут передать все тонкости».

Новинка поддерживает удобное сенсорное управление прослушиванием музыки, вызовами и даже голосовыми командами. Прикосновением можно включить или приостановить воспроизведение трека. За счет функции Touch&Talk возможно приглушать уровень громкости до комфортных значений и даже делать HA-S100N "прозрачными" для внешних звуков. Так, они будут транслировать все, что происходит вокруг, а пользователь останется в безопасности.

Представлены флагманские наушники JVC HA-S100N: полнофункциональные и с шумоподавлением


Новинка позволяет управлять голосом даже смартфоном: отправлять сообщения и отвечать на вызовы. С поддержкой Google Fast Pair, гарнитура может синхронизироваться со смартфoнoм На Android. Вес наушников всего 270 г, но они могут работать до 25 часов, а полностью заряжаются за 3 часа. HA-S100N можно складывать в двух нaпрaвлениях и брать куда-то с собой. В комплекте также есть чехол для переноски.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Jabra Elite 4 Active. За 10 000 рублей Jabra Elite 4 Active предлагают хорошо сбалансированный звук, адекватную работу функции активного шумоподавления и отличную автономность. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Jabra Elite 4 Active: сбалансированные TWS-наушники для спорта и не только".

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