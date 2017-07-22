Сегодня iQOO представила Neo6, смартфон среднего класса из серии Neo. Он оснащен 6,62-дюймовым экраном E4 AMOLED с Full HD+ разрешением, частотой обновления 120 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, частотой дискретизации мгновенного касания 1200 Гц, максимальной яркостью до 1300 нит, поддержкой HDR10+, встроенным интеллектуальным чипом для MEMC, затемнение и соотношение площади экрана к общей поверхности 91,4 %
Смартфон получил чипсет Snapdragon 8 Gen 1, скорость памяти может достигать скорости передачи 6400 Мбит/с, с более быстрым чтением и низким энергопотреблением. У телефона есть встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев
Для съемки предусмотрены 64-мегапиксельная основная камера Samsung GW1P с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная черно-белая портретная камера. Для селфи есть 16-мегапиксельная фронтальная камера в отверстии дисплея. Смартфон поставляется в трех цветах, с кожаной задней панелью в оранжевом и синем цветах и стеклянном AG в черном цвете. Двухэлементная батарея емкостью 4700 мАч в телефоне может заряжаться до 30% за 5 минут с помощью проводного быстрого зарядного устройства мощностью 80 Вт.
Новинка работает на Android 12 с интерфейсом OriginOS Ocean, габариты смартфона: 163×76.16×8.5 мм (черный) / 8.885 мм (оранжевый и синий). Вес немного отличается и зависит от цвета, 197 граммов черный и 193 грамма если он оранжевый или синий.
Стоимость iQOO Neo6 составляет 439 долларов за модель 8 Гбайт + 128 Гбайт, 471 доллар за 8 Гбайт + 256 Гбайт, а модель 12 Гбайт + 256 Гбайт обойдется в 518 долларов. Он доступен для заказа и поступит в продажу в Китае с 20 апреля.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Он предлагает яркий и быстрый IPS-дисплей без ШИМ, отличный набор камер, мощный процессор и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги".