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Флагманский Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь частоту до 5,8 ГГц

14 апреля 2022, 07:43




Intel стремится вывести свое преимущество в тактовой частоте на новый уровень с помощью своего флагманского процессора Raptor Lake для настольных ПК - Core i9-13900K.

Ожидается, что флагманский Core i9-13900K будет работать на тактовой частоте до 5,8 ГГц. Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК станут развитием семейства Alder Lake 12-го поколения. Оба основаны на гибридной архитектуре ядра, причем первый использует ядра x86 Golden Cove, а второй - ядра Raptor Cove. И Alder Lake, и Raptor Lake оснащены ядрами Intel Gracemont Atom, известными как E-Cores, хотя Raptor Lake увеличит общее количество таких ядер до 16 с существующих 8. Это увеличит количество ядер до 24 ядер и 32 потоков по сравнению с 16 ядрами и 24 потоками, которые мы получаем на флагманском Core i9-12900K.

Флагманский Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь частоту до 5,8 ГГц


Помимо этого изменения, ожидается, что Intel значительно увеличит размер кэш-памяти для своей линейки Raptor Lake 13-го поколения. Ожидается, что флагманский процессор Core i9-13900K будет иметь до 68 МБ кэш-памяти в рамках своего нового «Game Cache». Этот слух был впервые запущен @OneRaichu в прошлом году, и с тех пор многие другие технические лидеры и инсайдеры сообщают о том же.

Теперь у @OneRaichu есть еще один слух о линейке Intel Raptor Lake 13-го поколения, и это частота ядра. По слухам, Intel повысит тактовую частоту своих P-ядер на 300 МГц. В настоящее время самым быстрым процессором Intel в производстве является Core i9-12900KS с максимальной тактовой частотой до 5,5 ГГц. Скачок частоты Raptor Lake на 200-300 МГц будет означать, что синяя команда стремится преодолеть ограничение тактовой частоты 5,5 ГГц для розничного рынка и перейти к отметке 5,7-5,8 ГГц.

Это определенно будет огромным увеличением, но мы не можем точно сказать, относится ли это конкретно к Core i9-13900K или его варианту KS. Несмотря на это, имеет смысл увеличить тактовые частоты, поскольку ядра Raptor Cove по-прежнему составляют 8 физических ядер с 16 потоками. Основными изменениями будут перестройка uArch и дополнительный кеш, поэтому добавление тактовой частоты будет вишенкой на торте.

Флагманский Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь частоту до 5,8 ГГц


Это позволит Intel сохранить свое лидерство по тактовой частоте, но нам предстоит увидеть, будет ли это происходить за счет более высокого энергопотребления. Core i9-12900KS уже получил прибавку в 19 Вт при повышении тактовой частоты на 300 МГц. Еще один скачок на 200-300 МГц может привести к дополнительным 20-30 Вт, в результате чего максимальная номинальная мощность в турборежиме для флагмана Intel Raptor Lake приблизится к 300 Вт (против 260 Вт для i9-12900KS). Кроме того, планируется, что процессор будет иметь расширенные возможности разгона.

Intel и AMD будут сражаться во второй половине 2022 года со своими соответствующими линейками Raptor Lake и Ryzen 7000 13-го поколения. Ожидается, что последний также будет иметь тактовую частоту более 5 ГГц.


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