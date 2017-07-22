Intel стремится вывести свое преимущество в тактовой частоте на новый уровень с помощью своего флагманского процессора Raptor Lake для настольных ПК - Core i9-13900K.
Ожидается, что флагманский Core i9-13900K будет работать на тактовой частоте до 5,8 ГГц. Процессоры Intel Raptor Lake 13-го поколения для настольных ПК станут развитием семейства Alder Lake 12-го поколения. Оба основаны на гибридной архитектуре ядра, причем первый использует ядра x86 Golden Cove, а второй - ядра Raptor Cove. И Alder Lake, и Raptor Lake оснащены ядрами Intel Gracemont Atom, известными как E-Cores, хотя Raptor Lake увеличит общее количество таких ядер до 16 с существующих 8. Это увеличит количество ядер до 24 ядер и 32 потоков по сравнению с 16 ядрами и 24 потоками, которые мы получаем на флагманском Core i9-12900K.
Помимо этого изменения, ожидается, что Intel значительно увеличит размер кэш-памяти для своей линейки Raptor Lake 13-го поколения. Ожидается, что флагманский процессор Core i9-13900K будет иметь до 68 МБ кэш-памяти в рамках своего нового «Game Cache». Этот слух был впервые запущен @OneRaichu в прошлом году, и с тех пор многие другие технические лидеры и инсайдеры сообщают о том же.
Теперь у @OneRaichu есть еще один слух о линейке Intel Raptor Lake 13-го поколения, и это частота ядра. По слухам, Intel повысит тактовую частоту своих P-ядер на 300 МГц. В настоящее время самым быстрым процессором Intel в производстве является Core i9-12900KS с максимальной тактовой частотой до 5,5 ГГц. Скачок частоты Raptor Lake на 200-300 МГц будет означать, что синяя команда стремится преодолеть ограничение тактовой частоты 5,5 ГГц для розничного рынка и перейти к отметке 5,7-5,8 ГГц.
Это определенно будет огромным увеличением, но мы не можем точно сказать, относится ли это конкретно к Core i9-13900K или его варианту KS. Несмотря на это, имеет смысл увеличить тактовые частоты, поскольку ядра Raptor Cove по-прежнему составляют 8 физических ядер с 16 потоками. Основными изменениями будут перестройка uArch и дополнительный кеш, поэтому добавление тактовой частоты будет вишенкой на торте.
Это позволит Intel сохранить свое лидерство по тактовой частоте, но нам предстоит увидеть, будет ли это происходить за счет более высокого энергопотребления. Core i9-12900KS уже получил прибавку в 19 Вт при повышении тактовой частоты на 300 МГц. Еще один скачок на 200-300 МГц может привести к дополнительным 20-30 Вт, в результате чего максимальная номинальная мощность в турборежиме для флагмана Intel Raptor Lake приблизится к 300 Вт (против 260 Вт для i9-12900KS). Кроме того, планируется, что процессор будет иметь расширенные возможности разгона.
Intel и AMD будут сражаться во второй половине 2022 года со своими соответствующими линейками Raptor Lake и Ryzen 7000 13-го поколения. Ожидается, что последний также будет иметь тактовую частоту более 5 ГГц.
Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка