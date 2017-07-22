РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Apple iPhone 15 может получить перископный телеобъектив

14 апреля 2022, 20:24




По-видимому, Apple планирует добавить перископический телеобъектив в линейку смартфонов iPhone 2023 года. Ходят слухи, что бренд заключил соглашение с поставщиком линз, который будет производить эти датчики для камер своих будущих iPhone, начиная с серии iPhone 15.

Apple iPhone 15 может получить перископный телеобъектив


Согласно TheElec, южнокорейская компания Jahwa Electronics недавно объявила, что планирует потратить более 150 миллионов долларов США на строительство завода по производству новых приводов OIS (оптической стабилизации изображения). Это примечательно, учитывая, что Apple ранее посещала новые заводы в первой половине прошлого года. Другими словами, вполне вероятно, что гигант из Купертино скоро получит эти новые приводы для OIS в следующем году.

По времени это соответствует серии iPhone 2023 года. Для тех, кто не знает, производитель iPhone обычно просит своих поставщиков построить специальную производственную линию, которая будет эксклюзивной для деталей, которые он получает от них. Но новая площадка, которую планируется построить в Гуми, должна быть одобрена Apple и на его завершение может уйти год. Ходят слухи, что компания уже некоторое время выпускает перископический телеобъектив для своего смартфона, поэтому не будет преувеличением предположить, что iPhone 15 следующего года, возможно, наконец-то будет оснащен этой технологией.

Apple iPhone 15 может получить перископный телеобъектив


Первоначальные отчеты также намекали на то, что iPhone 14 Pro, возможно, будет запущен с этим датчиком. Хотя новые отчеты намекают на обратное. Для тех, кто не знает, перископический телеобъектив обычно обеспечивает дополнительные возможности масштабирования из-за «сложенного» телеобъектива внутри смартфона. Таким образом, мы можем ожидать более высокий оптический и улучшенный гибридный зум на будущих моделях iPhone.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Realme 9 Pro. Realme 9 Pro оказался чрезвычайно сбалансированным смартфоном среднего уровня без очевидных слабых сторон. Он предлагает яркий и быстрый IPS-дисплей без ШИМ, отличный набор камер, мощный процессор и ёмкий аккумулятор на 5000 мАч. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги".

Читайте также:

  • Анонсирован iQOO Neo6: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, до 12 ГБ ОЗУ
  • Выпущен Moto G52: OLED-дисплей с частотой 90 Гц, SD680 и тройная камера на 50 МП
  • Realme Q5 Pro и Realme Q5 анонсируют 20 апреля: характеристики уже известны
  • Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1
  • Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870

    • следующая новость
    AMD Ryzen 7 5800X3D разгоняется почти до 4,9 ГГц на материнской плате MSI X570 GODLIKE

    предыдущая новость
    Флагманский Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь частоту до 5,8 ГГц

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память Обзор смартфона realme 9 Pro Лучший процессор для игр Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterFrame 700
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 апреля, 2022

    AMD Ryzen 7 5800X3D разгоняется почти до 4,9 ГГц на материнской плате MSI X570 GODLIKE

    Apple iPhone 15 может получить перископный телеобъектив

    Флагманский Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь частоту до 5,8 ГГц

    13 апреля, 2022

    Анонсирован iQOO Neo6: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, до 12 ГБ ОЗУ

    Представлены флагманские наушники JVC HA-S100N: полнофункциональные и с шумоподавлением

    Lenovo выпускает новые моноблоки Xiaoxin AIO с процессорами Intel 12-го поколения

    AMD Ryzen 7 5800X3D превосходит в игровых тестах самый быстрый Intel Core i9-12900K

    12 апреля, 2022

    Выпущен Moto G52: OLED-дисплей с частотой 90 Гц, SD680 и тройная камера на 50 МП

    Запуск Oppo Enco Air 2 Pro: 12,4-мм динамические драйверы и класс защиты IP54

    Nokia уходит с российского рынка

    Realme Q5 Pro и Realme Q5 анонсируют 20 апреля: характеристики уже известны

    11 апреля, 2022

    Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870

    Выпущен изогнутый монитор Dell S3423DWC: 34 дюйма, 3440x1440 пикселей и 100 Гц

    NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon

    Появились характеристики Vivo S15, S15 Pro

    10 апреля, 2022

    Radeon RX 6400 от Asus и MSI выходят в продажу по цене от 240 долларов

    Анонсирован OPPO F21 Pro: AMOLED 6,43 дюйма, FHD+, 90 Гц, Snapdragon 680

    Производители ПК заявляют о дефиците процессоров AMD Threadripper из-за контракта с Lenovo

    Видеокарта Radeon RX 6750XT Red Devil от PowerColor появилась на сайте RRA

    ССЫЛКИ