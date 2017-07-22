По-видимому, Apple планирует добавить перископический телеобъектив в линейку смартфонов iPhone 2023 года. Ходят слухи, что бренд заключил соглашение с поставщиком линз, который будет производить эти датчики для камер своих будущих iPhone, начиная с серии iPhone 15.
Согласно TheElec, южнокорейская компания Jahwa Electronics недавно объявила, что планирует потратить более 150 миллионов долларов США на строительство завода по производству новых приводов OIS (оптической стабилизации изображения). Это примечательно, учитывая, что Apple ранее посещала новые заводы в первой половине прошлого года. Другими словами, вполне вероятно, что гигант из Купертино скоро получит эти новые приводы для OIS в следующем году.
По времени это соответствует серии iPhone 2023 года. Для тех, кто не знает, производитель iPhone обычно просит своих поставщиков построить специальную производственную линию, которая будет эксклюзивной для деталей, которые он получает от них. Но новая площадка, которую планируется построить в Гуми, должна быть одобрена Apple и на его завершение может уйти год. Ходят слухи, что компания уже некоторое время выпускает перископический телеобъектив для своего смартфона, поэтому не будет преувеличением предположить, что iPhone 15 следующего года, возможно, наконец-то будет оснащен этой технологией.
Первоначальные отчеты также намекали на то, что iPhone 14 Pro, возможно, будет запущен с этим датчиком. Хотя новые отчеты намекают на обратное. Для тех, кто не знает, перископический телеобъектив обычно обеспечивает дополнительные возможности масштабирования из-за «сложенного» телеобъектива внутри смартфона. Таким образом, мы можем ожидать более высокий оптический и улучшенный гибридный зум на будущих моделях iPhone.
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