Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D был разогнан почти до 4,8 ГГц, но MSI X570 GODLIKE разогнал его до 4,9 ГГц. Ранее мы видели Питера на Skatterbencher, который разогнал процессор AMD Ryzen 7 5800X3D до 4,8 ГГц с помощью материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Extreme. Теперь MSI добилась еще более высокого разгона, используя свою флагманскую материнскую плату MEG X570 GODLIKE, достигнув почти 4,9 ГГц.
Как и ожидалось, материнские платы с внешними тактовыми генераторами могут позволить определенный разгон, выдвигая эталонную тактовую частоту за пределы стандартного профиля. Функция приостановки напряжения ASUS полезна, поскольку она сохраняет ограничение в 1,35 В и не превышает его. Флагман MSI MEG X570 GODLIKE имеет на борту очень похожую функцию, и похоже, что они используют ее для еще более высокого разгона до 4,86 ГГц (4868 МГц).
Для достижения этого разгона напряжение было установлено на уровне 1,256 В для процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, что было достигнуто в последней версии BIOS 1.G5T2 (AGESA 1.2.0.6 Patch C). Использовалась эталонная частота 106,99 МГц со стандартным множителем 45,5x. Следует отметить, что AMD Ryzen 7 5800X3D очень сильно нагревается при разгоне, и это можно увидеть в обзоре SkatterBencher, где, несмотря на использование специального комплекта охлаждения, чип достиг пиковой температуры более 90°C. Благодаря разгону процессор получает дополнительный прирост производительности на 12-15%.
До сих пор реакция технического сообщества на первый чип AMD 3D V-Cache была положительной, и некоторые даже зашли так далеко, что назвали его самым быстрым игровым процессором. Это служит хорошим предзнаменованием для будущего технологии 3D V-Cache и ее интеграции в будущие процессоры Ryzen, например, основанные на архитектуре ядра Zen 4.
Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка