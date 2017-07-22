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Mac Pro находится в разработке, он получит «преемника» M1 Ultra из Mac Studio

15 апреля 2022, 12:10




В настоящее время Apple M1 Ultra является самой быстрой из существующих SoC компании и используется в Mac Studio. Согласно последнему отчету, сейчас идет разработка его преемника для более мощного Mac Pro. Во время презентации Apple M1 Ultra компания объявила, что ее самый мощный чипсет не только в восемь раз больше M1, но и сделан путем объединения двух M1 Max -- процесс, который гигант из Купертино любит называть UltraFusion. Это помогает открыть новые уровни производительности для Mac Studio, и, поскольку он предназначен для стационарной работы, он может работать с более высокой мощностью, не беспокоясь о портативности или разрядке аккумулятора.

Mac Pro находится в разработке, он получит «преемника» M1 Ultra из Mac Studio


Mac Pro может быть более мощным вариантом Mac Studio, в отчете Bloomberg говорится, что он имеет кодовое имя J180 и будет оснащен неназванным чипсетом, который станет преемником M1 Ultra. «Mac Pro под кодовым названием J180. Эта машина будет включать преемник чипа M1 Ultra, используемого в компьютере Mac Studio».

Марк Гурман, опубликовавший отчет, не предоставил никакой другой информации об этом «преемнике», поэтому нет возможности подтвердить, как он будет официально называться или сколько ядер он будет иметь. Однако в одном заявлении репортера указано, что новый процессор будет основан на 4-нм техпроцессе и в настоящее время тестируется со сторонними приложениями в App Store.

«Компания тестирует как минимум девять новых компьютеров Mac с четырьмя различными чипами на базе M2 -- преемниками текущей линейки M1 -- со сторонними приложениями в своем App Store, согласно журналам, которые были подтверждены. Этот шаг -- ключевой в процессе разработки, предполагающий, что новые машины могут быть выпущены в ближайшие месяцы».

С другой стороны, более ранний слух утверждал, что Mac Pro будет включать два M1 Ultra, объединенных вместе с использованием процесса Apple UltraFusion. Гурман ранее заявлял, что рабочая станция будет иметь специальный чипсет с 40-ядерным процессором и 128-ядерным графическим процессором.

К сожалению, он не упомянул эти характеристики в последнем отчете, поэтому нам придется ожидать, когда Mac Pro выйдет официально.


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