В сентябре прошлого года Infinix представила Hot 11, а сегодня компания анонсировала версию 2022 года, получившую название Infinix Hot 11 2022. Новинка оснащен SoC Unisoc T610 и 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с FullHD+ разрешением и пиковой яркостью до 550 нит. Заявлен широкий цветовой охват - 114% sRGB, соотношение площади экрана к общей поверхности - 89.5%.
Смартфон работает под управлением XOS 10 Lite на базе Android 11 прямо из коробки и поставляется в одной конфигурации 4 Гбайт/64 Гбайт. Есть специальный слот для карт памяти microSD для расширения хранилища на 1 Тбайт. Смартфон снимает селфи на 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 13-мегапиксельную тыльную камеру, которой помогает 2-мегапиксельный датчик измерения глубины резкости.
У Hot 11 2022 есть боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка DTS Surround Sound. Есть батарея с емкостью 5000 мАч, которая заряжается через порт USB-C, быстрой зарядки не предусмотрено, мощность зарядки до 10 Вт. Infinix Hot 11 2022 будет доступен в трех цветах: черный, зеленый и золотой. Он поступит в продажу с ценником от 120 долларов.
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