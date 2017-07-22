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Стали известны характеристики Vivo S15 и S15 Pro

15 апреля 2022, 15:52




У компании Vivo реально напряженный график, в конце апреля будет запущена флагманская серия X80, а в мае - смартфон T1 Pro. Теперь появилась информации о предстоящих Vivo S15 и S15 Pro, что намекает на их скорый запуск.

Стали известны характеристики Vivo S15 и S15 Pro


Согласно MySmartPrice, Vivo S15 с номером модели V2199A и Vivo S15 Pro с номером модели V2203A недавно были обнаружены в базе данных TENAA. По ней видно, что и S15, и 15 Pro будут устройствами с поддержкой 5G. S15 Pro будет оснащен 6,62-дюймовым дисплеем, который, вероятно, будет панелью AMOLED с высокой частотой обновления. Список также показывает, что смартфон будет оснащен батареей емкостью 4400 мАч, будет работать под управлением Android 12 из коробки и получит размеры 161,09 x 74,31 x 7,99 мм.

С другой стороны, "обычный" S15 также будет оснащен 6,62-дюймовым дисплеем, скорее всего, AMOLED и с высокой частотой обновления. Аккумулятор на этом устройстве будет немного больше - 4580 мАч, но вместе с этим он также будет немного толще, с размерами 163 x 76,16 x 8,54 мм. Последняя информация, предоставленная TENAA о Vivo S15, заключается в том, что устройство будет работать под управлением Android 12 из коробки.

Стали известны характеристики Vivo S15 и S15 Pro


Согласно предыдущим утечкам, под капотом Vivo S15 будет установлен чипсет Snapdragon 870 в сопровождении 12 Гбайт оперативной памяти. Вероятно, он будет оснащен 50-мегапиксельной основной фронтальной камерой, которая может быть соединена с 12/13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

S15 Pro будет иметь чипсет Dimensity 8100 и, как говорят, оснащен OLED-экраном с изогнутыми краями. Ожидается, что оба этих телефона будут иметь другие функции, такие как сканер отпечатков пальцев в экране, ИК-порты и NFC.


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