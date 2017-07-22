РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Замечена игровая видеокарта Intel Arc Alchemist A770: тактовая частота 2.4 ГГц и 512 вычислительных блоков

15 апреля 2022, 18:01




Графическая карта Intel Arc для настольных ПК наконец-то появилась на сайте Geekbench. Флагманский графический процессор Intel ACM-G10 может быть выпущен под названием Arc A770. Такая видеокарта была протестирована на системе Intel 9th ​​Gen Core «Coffee Lake» с процессором i5-9600K, часто используемой сотрудниками Intel для внутреннего тестирования. Согласно программному обеспечению Geekbench, это полная реализация графического процессора ACM-G10 с 512 исполнительными блоками (Xe Vector Engines) и 32 Xe-ядрами.

Замечена игровая видеокарта Intel Arc Alchemist A770: тактовая частота 2.4 ГГц и 512 вычислительных блоков


Для A770 выделено 12,7 ГБ памяти, что, вероятно, означает 16 ГБ, так как некоторые данные были выделены для других ресурсов. Интересно, что тактовая частота указана как 2,4 ГГц, что всего на 200 МГц выше, чем у мобильного графического процессора серии Arc 3. Недавно Intel анонсировала тактовую частоту 2250 МГц для карты для настольных ПК.

Замечена игровая видеокарта Intel Arc Alchemist A770: тактовая частота 2.4 ГГц и 512 вычислительных блоков


Однако в тесте OpenCL A770 не очень быстр. С результатом 85585 баллов он даже медленнее, чем GeForce RTX 3060 GPU для ноутбуков (89012 баллов). На данный момент неясно, планирует ли Intel все еще выпуск модели под названием A780, как об этом ходили слухи некоторое время назад. Пока что Intel подтвердила, что разрабатывает ограниченную серию настольных Arc, но не было подтверждено, будет ли эта модель называться A770 или A780. A770 будет иметь 4096 ядер FP32, 16 ГБ памяти GDDR6 и мощность не менее 175 Вт. Согласно Intel, серия настольных видеокарт Arc будет доступна этим летом.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Radeon RX 6400 от Asus и MSI выходят в продажу по цене от 240 долларов
  • Видеокарта Radeon RX 6750XT Red Devil от PowerColor появилась на сайте RRA
  • EVGA RTX 3090 Ti Kingpin выделяется 28-фазным VRM и двумя 16-контактными разъемами питания
  • Полноценные тесты Intel Arc A350M: частота до 2.2 Ггц, медленнее GTX 1650
  • AMD Radeon RX 6950X, RX 6750XT и RX 6650 XT: новое фото и перенос анонса на 10 мая

    • предыдущая новость
    Стали известны характеристики Vivo S15 и S15 Pro

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король! Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память Обзор смартфона realme 9 Pro Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 апреля, 2022

    Замечена игровая видеокарта Intel Arc Alchemist A770: тактовая частота 2.4 ГГц и 512 вычислительных блоков

    Стали известны характеристики Vivo S15 и S15 Pro

    Представлен Infinix Hot 11 2022: 6,7-дюймов, Unisoc T610 и батарея на 5000 мАч

    Mac Pro находится в разработке, он получит «преемника» M1 Ultra из Mac Studio

    14 апреля, 2022

    AMD Ryzen 7 5800X3D разгоняется почти до 4,9 ГГц на материнской плате MSI X570 GODLIKE

    Apple iPhone 15 может получить перископный телеобъектив

    Флагманский Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь частоту до 5,8 ГГц

    13 апреля, 2022

    Анонсирован iQOO Neo6: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, до 12 ГБ ОЗУ

    Представлены флагманские наушники JVC HA-S100N: полнофункциональные и с шумоподавлением

    Lenovo выпускает новые моноблоки Xiaoxin AIO с процессорами Intel 12-го поколения

    AMD Ryzen 7 5800X3D превосходит в игровых тестах самый быстрый Intel Core i9-12900K

    12 апреля, 2022

    Выпущен Moto G52: OLED-дисплей с частотой 90 Гц, SD680 и тройная камера на 50 МП

    Запуск Oppo Enco Air 2 Pro: 12,4-мм динамические драйверы и класс защиты IP54

    Nokia уходит с российского рынка

    Realme Q5 Pro и Realme Q5 анонсируют 20 апреля: характеристики уже известны

    11 апреля, 2022

    Vivo X Fold: 8-дюймовый складной AMOLED экран с разрешением 2K+, 120 Гц и Snapdragon 8 Gen 1

    Представлен 7-дюймовый Vivo X Note на Snapdragon 8 Gen 1, а с ним и Vivo Pad на Snapdragon 870

    Выпущен изогнутый монитор Dell S3423DWC: 34 дюйма, 3440x1440 пикселей и 100 Гц

    NVIDIA разрабатывает 144 ядерный суперпроцессор ARM, который будет вдвое мощнее и эффективнее Intel Ice Lake Xeon

    Появились характеристики Vivo S15, S15 Pro

    ССЫЛКИ