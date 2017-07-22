Графическая карта Intel Arc для настольных ПК наконец-то появилась на сайте Geekbench. Флагманский графический процессор Intel ACM-G10 может быть выпущен под названием Arc A770. Такая видеокарта была протестирована на системе Intel 9th Gen Core «Coffee Lake» с процессором i5-9600K, часто используемой сотрудниками Intel для внутреннего тестирования. Согласно программному обеспечению Geekbench, это полная реализация графического процессора ACM-G10 с 512 исполнительными блоками (Xe Vector Engines) и 32 Xe-ядрами.
Для A770 выделено 12,7 ГБ памяти, что, вероятно, означает 16 ГБ, так как некоторые данные были выделены для других ресурсов. Интересно, что тактовая частота указана как 2,4 ГГц, что всего на 200 МГц выше, чем у мобильного графического процессора серии Arc 3. Недавно Intel анонсировала тактовую частоту 2250 МГц для карты для настольных ПК.
Однако в тесте OpenCL A770 не очень быстр. С результатом 85585 баллов он даже медленнее, чем GeForce RTX 3060 GPU для ноутбуков (89012 баллов). На данный момент неясно, планирует ли Intel все еще выпуск модели под названием A780, как об этом ходили слухи некоторое время назад. Пока что Intel подтвердила, что разрабатывает ограниченную серию настольных Arc, но не было подтверждено, будет ли эта модель называться A770 или A780. A770 будет иметь 4096 ядер FP32, 16 ГБ памяти GDDR6 и мощность не менее 175 Вт. Согласно Intel, серия настольных видеокарт Arc будет доступна этим летом.
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