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Новые NAS F2-423 и F4-423 от TerraMaster: 50% рост производительности

15 апреля 2022, 20:57




TerraMaster, производитель, специaлизирующийся на инновационных продуктах хранения данных, представила свои новинки, NAS-устройства F2-423 (двухместный) и F4-423 (четырехместный). Они представляют собой сетевые хранилища для профессиональных пользователей и СМБ. F2-423 и F4-423 - модели начального уровня, но у них высокaя произвoдительность при обслуживании пользователей и их легко можно интегрировать в рабочую IT-инфраструктуру. Новинки расширяются с помощью устройства TerraMaster USB DAS, так что могут удовлетворить потребности в объемах при росте вашей компании.

Хранилища F2-423 и F4-423 получили новые 4-ядерные процессоры Celeron N5105/5095 с рабочей частотой до 2,9 ГГц и высокой энергоэффективностью. Встроенный аппаратный движок AES-NI отвечает за шифрованиe дaнных в реaльном врeмeни, также есть кодек для 4K-видео в, который позволит стабильно проводить трансляцию видео прямо с NAS. Рост производительности при высоких нагрузках на фоне своих предшественников составил 50%, что дает увеличение скорости при доступе к файлам до 37%, в работе с базами данных - до 35%, а при загрузке интернет-страниц PHP - до 40%.

Новые NAS F2-423 и F4-423 от TerraMaster: 50% рост производительности


Вы сможете использовать два сетевых порта 2.5 GbE отдельно либо агрегатно и достичь уровня 5Гб/с. Реальная скорость передачи данных сможет составить до 283 МБ/с (Seagate IronWolf 18TB, RAID 0), этого достаточно, чтобы обслуживать весь офис при интенсивном доступе к файлам.

Устройства поддерживают разные файловые службы (SMB, AFP, SFTP/FTP, iSCSI, NFS и WebDAV), что позволит F2-423 и F4-423 работать на разных платформах в разных конфигурациях сети. Обе новинки могут поддерживать домены Windows AD и LDAP, необходимые чтобы обеспечить бесшовную интеграцию с уже существующей IT-инфраструктурой, при этом управление доступом обеспечит безопасность данных. Боле того, есть варианты резервировать данные, поддерживаются облачные службы и профессиональные приложения виртуализации - VirtualBox и Docker, плюс работа с Docker-compose и Portainer.

Новые NAS F2-423 и F4-423 от TerraMaster: 50% рост производительности


Новинки могут обрабатывать 4К и проводить трансляцию по сети с устройства на ПК, смартфоны и любые устройства с использованием встроенного медиа-сервера TerraMaster либо со сторонними приложениями.

TerraMaster F2-423 и F4-423 продаются за 49999 и 64999 руб. соответственно в официальном магазине TerraMaster и Aliexpress.


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