TSMC, производитель полупроводников, стоящий за флагманскими чипсетами Apple Silicon и MediaTek Dimensity 2022 года, недавно объявил, что поставщик чипов начнет массовое производство своих 3-нм процессоров со второй половины 2022 года.
Согласно сообщению Digitimes, генеральный директор TSMC Си Си Вей сегодня на брифинге для прессы подтвердил, что компания начнет массовое производство своих процессоров на основе 3-нм техпроцесса (N2) во второй половине этого года. Массовое производство полупроводников, изготовленных по 2-нанометровому техпроцессу (N2), ожидается в 2025 году.
На брифинге Вэй повторил, что благодаря новейшему процессу N3 TSMC компания уверена, что они смогут удовлетворить запросы и требования потребителей, обеспечивая более высокую энергоэффективность и вычислительную производительность, чем его предшественники. Вэй также добавил, что рынок интересуется технологией N3 и компания ожидает больше производств для N3 в течение первого года по сравнению с N5 (5 нм) и N7 (7 нм). Источники в отрасли также получили новости о том, что после массового запуска N3 будет TSMC ежемесячно будет производить 30 000 и 35 000 пластин чипов N3 для своих клиентов.
Поскольку они очень скоро пойдут в массовое производство, ожидается, что устройства, оснащенные чипсетами, изготовленными по технологии TSMC N3, появятся уже во второй половине 2022 года. Согласно Digitimes, Apple может стать первым брендом, использующим новейшие технологии TSMC. Это связано с тем, что в этом году Apple выпустит новый iPad, оснащенный чипсетом от TSMC, который будет построен на основе N3 во втором полугодии 2022 года.
Пока сложно сказать, насколько широкое распространение получит технология TSMC N3 в 2022 году, поскольку TSMC планирует увеличивать производство своих пластин N3 уже в 2023 году. TSMC N3 может быть представлен в чипах Apple A17 Bionic серии iPhone 15, а также в чипах Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity.
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