Сегодня Asus выпустила новый Zenbook 14X OLED Space Edition, чтобы ознаменовать 25-летие первого ноутбука Asus, отправленного в космос. Ноутбук получил довольно много особенностей, рассмотрим подробнее его характеристики и функции.
Asus Zenbook 14X OLED Space Edition выпущен ограниченным тиражом, у него футуристический внешний вид, вдохновленный космическими кораблями. Он оснащен 14-дюймовый OLED экран с разрешением 2880 x 1800 пикселей, частотой обновления 90 Гц, соотношением сторон 16:10 и поддержкой сенсорного ввода. Экран вполне интересный, поскольку он покрывает 100% DCI-P3 и 133% sRGB, а его контрастность составляет 1 000 000:1. Точность цветопередачи этого экрана также высока, что подтверждено Pantone. Он может достигать яркости 550 нит и сертифицирован для VESA DisplayHDR True Black 500.
Помимо основного дисплея на передней панели, устройство также имеет дополнительный 3,5-дюймовый OLED-дисплей на крышке, который может отображать различные анимации, уведомления, состояние батареи, дату и время, а также настраиваемый пользователем текст. Другой особенностью этого ноутбука является то, что он соответствует стандартам управления космическими системами США (SMC-S-016A), что делает его устойчивым к вибрациям и чрезвычайно низким или высоким температурам. Прочность этого устройства также соответствует стандартам MIL-STD-810H.
Внутри ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition оснащен процессором Intel Core i9-12900H с 14 ядрами и 20 потоками. Что касается графики, ноутбук получил интегрированную графику Intel Iris Xe. Мощный процессор сочетается с 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 1 Тбайт. Будучи 14-дюймовым ноутбуком, он не имеет цифровой клавиатуры, однако тачпад устройства включает в себя виртуальную цифровую клавиатуру.
На устройстве есть несколько портов, в том числе два порта Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI, разъем для наушников и устройство чтения SD-карт. Asus также предоставила адаптер Gigabit Ethernet с USB Type-A на RJ45 в комплекте. ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition выпускается в цвете «Zero-G Titanium» по цене 1999 долларов в США.
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