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OnePlus 10R будет поставляться с чипсетом Dimensity 8100 Max

16 апреля 2022, 12:56




OnePlus планируют запуск OnePlus 10R 28 апреля. Мы знаем, что это будет обновленная модель OnePlus Ace, которая должна появиться в Китае 21 апреля. Поскольку это переименование, ожидается, что телефон будет оснащен тем же чипсетом, что и Ace, однако это новейшая разработка, и мы узнаем, что телефон может выйти с измененным чипсетом на некоторых рынках.

OnePlus 10R будет поставляться с чипсетом Dimensity 8100 Max


Судя по всему, OnePlus 10R будет запущен с чипсетом MediaTek Dimensity 8100 Max. Это отличается от не-Max Dimensity 8100, с которым выйдет OnePlus Ace. В настоящее время неясно, в чем состоит точная разница между вариантами чипсета Max и не Max. Dimensity 8100 - это восьмиядерный чипсет с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A78, работающими на максимальной частоте 2,75 ГГц. Чипсет также имеет 4 экономичных ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Он оснащен графическим процессором Mali-G610 MC6 и APU MediaTek 580.

OnePlus 10R будет поставляться с чипсетом Dimensity 8100 Max


Возвращаясь к OnePlus 10R, недавно было подтверждено, что телефон будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт и аккумулятором емкостью в 4500 мАч. Ожидается, что телефон будет заряжаться от 0% до 100% менее чем за 17 минут.

Другие характеристики телефона просочились ранее. Устройство будет оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем E4 с разрешением Full-HD+. Он будет иметь частоту обновления 120 Гц и поддержку HDR10+. Ожидается, что устройство будет иметь до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гбайт встроенной памяти типа UFS 3.1. Он будет оснащен тройной камерой на 50 МП и селфи-камерой на 16 МП. Наконец, ожидается, что новинка будет работать на OxygenOS и Android 12.


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