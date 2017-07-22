Последний слух исходит от надежного источника Enthusiast Citizen. Он утверждает, что, хотя Intel представила свою мобильную линейку, выпуск настольных видеокарт может быть отложен до конца второго или начала третьего квартала 2022 года. Он заявляет, что причина этой задержки не ясна, но, вероятно, это может быть связано с драйверами графических процессоров, у которых на данный момент много проблем. В предыдущих отчетах говорилось, что Intel скорее отложит выпуск своей первой линейки графических процессоров, чем сделает неудачный запуск, и, возможно, именно поэтому ноутбуки на базе Intel Arc не так широко доступны.
Всего ожидается четыре модели: A770, A750, A580 и A380. Самый мощный A770, вероятно, на уровне 3060Ti или около того. Так что A770 не выглядит топовой моделью, так что далее могут быть какие-то A970 или другие модели. A770M - это 16 Гбайт видеопамяти, A750 и A580 имеют 8 Гбайт видеопамяти VRAM. A380 может быть на уровне RX 6400.
A770, A750 и A580 получат графический процессором ACM-G10, в то время как лишь одна карта предназначена для сегмента начального уровня, это A380 с процессором ACM-G11. Вчера в утечках впервые появилась видеокарта Intel Alchemist Arc A770, что подтверждает ее существование. Arc A380 также появлялся в различных утечках ранее и пока только карты Arc A750 и Arc A580 еще нигде не засветились, но и они также могут появиться в ближайшее время.
Что касается сегмента производительных видеокарт, источник утверждает, что Arc A770 нацелена на более высокую производительность, чем NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, то есть примерно на RTX 3070, как указывали предыдущие слухи, но есть немного удивительные моменты. Говорят, что A770 оснащен 10 ГБ или 8 ГБ памяти. При этом мы знаем, что Arc A770M поставляется с 16 ГБ памяти и до сих пор не подтверждено, каким будет окончательный объем памяти. Более ранние утечки указывали на 16 ГБ для флагманского варианта, но может оказаться, что это не так.
Также ходят разговоры о представлении еще более высокого сегмента в виде серии Arc A970, но это еще предстоит выяснить. Сначала нам нужно увидеть запуск серий A700 и A500 на настольной платформе, прежде чем мы перейдем к картам еще более высокого класса. Кроме того, вполне возможно, что 16 ГБ памяти могут быть настроены только для варианта Limited Edition, который Intel дразнила во время запуска Arc.
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