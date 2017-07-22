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Новые детали о 14-ядерном мобильном процессоре Intel 13th Gen Core «Raptor Lake-P»: производительнее Core i9-12900HK

16 апреля 2022, 17:04




Intel «Raptor Lake-P» - это кодовое название ноутбучных процессоров следующего поколения для серии Core 13-го поколения. Согласно новой утечке, один из таких процессоров был протестирован с помощью программы Userbenchmark 6 дней назад. Тестовая платформа явно основана на эталонной системе Intel, как указано в информации о сборке «Raptor Lake-Px LP5 ERB». Это также указывает на то, что мы рассматриваем систему на базе LPDDR5.

Стали известны детали о 14-ядерном мобильном процессоре Intel 13th Gen Core «Raptor Lake-P»: производительнее Core i9-12900HK


Данные, собранные программным обеспечением, подтверждают, что это 14-ядерный и 20-поточный SKU с базовой тактовой частотой 2,5 ГГц и турбо частотой 4,2 ГГц. Стоит отметить, что такая турбо-скорость находится уже на уровне флагмана Alder Lake-P: Core i9-12900HK. Это связано с тем, что Userbenchmark сообщает о средней тактовой частоте, а не о пиковой. Можно легко найти записи 12900HK с похожими частотами. Базовая скорость, однако, на 400 МГц ниже.

Стали известны детали о 14-ядерном мобильном процессоре Intel 13th Gen Core «Raptor Lake-P»: производительнее Core i9-12900HK


На данный момент неясно, планирует ли Intel увеличить количество ядер для своей серии мобильных устройств, но платформа для настольных ПК действительно получает увеличенное (удвоенное) количество эффективных ядер.

Что еще более важно, этот процессор уже быстрее, чем его (предполагаемый) предшественник, флагманский процессор Alder Lake-P. Преимущество в производительности невелико, но, учитывая раннюю утечку, есть большая вероятность, что это были только первые данные.

Стали известны детали о 14-ядерном мобильном процессоре Intel 13th Gen Core «Raptor Lake-P»: производительнее Core i9-12900HK


В настоящее время ожидается, что серия процессоров Intel 13h Gen Core для ноутбуков не будет представлена ​​до выставки CES 2023 в начале следующего года. Intel уже некоторое время придерживается годового графика выпуска своей мобильной серии и, вероятно, хочет совпасть с запуском мобильного графического процессора GeForce RTX 40 Ada.


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