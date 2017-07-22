В начале 2022 года AMD представила на CES 2022 свою новую серию мобильных процессоров Ryzen 6000 на базе Zen 3+ для рынка ноутбуков. Lenovo, Asus, Dell и HP входят в число известных производителей, которые, как ожидается, будут использовать новейшие и лучшие процессоры AMD Мобильные чипы Ryzen 6000 для будущих линеек ноутбуков в 2022 году.
По состоянию на апрель 2022 года таких ноутбуков на Ryzen 6000 почти не видно и непонятно где можно их приобрести. Похоже, что Lenovo может стать первым производителем ноутбуков, выпустившим на рынок модели с процессором Ryzen 6000 в своем Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (14 дюймов, AMD).
Lenovo недавно разместила страницу с Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (14 дюймов, AMD) на своем официальном веб-сайте с подробным описанием спецификаций, конфигураций и основных функций устройства. Традиционно, когда Lenovo перечисляет продукт на своем официальном сайте, это означает, что устройство очень скоро появится на рынке и целевая страница будет обновлена ценником в ближайшие недели.
Переходя к спецификациям устройства, ThinkPad T14s Gen 3 -- это легкий бизнес-ноутбук с двухканальной памятью LPDDR5 6400 МГц объемом до 32 Гбайт, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 2 Тбайт и процессорами AMD Ryzen 6000 вплоть до Ryzen 7 PRO 6850U.
ThinkPad T14s Gen 3 отличается самым большим приростом производительности встроенной графики среди ThinkPad на сегодняшний день, поскольку в устройстве используется графический процессор AMD Radeon 680M, основанный на самой производительной архитектуре AMD RDNA2. AMD утверждает, что новая интегрированная графика может обеспечить производительность графического процессора, которая превосходит или работает на одном уровне с дискретными графическими картами, такими как карта Nvidia MX450, которая до сих пор используется во многих ноутбуках.
Следующим важным моментом является экран ThinkPad T14s. ThinkPad T14s Gen 3 получил 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, что дает пользователям больше возможностей для работы, будут конфигурации с 2,8К разрешением, OLED матрицей, частотой до 90 Гц и яркостью до 400 нит, с покрытием 100% цветового пространства DCI-P3.
Что касается коммуникаций, то ThinkPad T14s Gen 3 поддерживает Wi-Fi 6 с поддержкой 4G LTE и sub-6 5G через eSIM для тех бизнес-пользователей, которые всегда находятся в пути. Устройство питается от аккумулятора емкостью 57 Вт·ч, которого должно хватать на целый день работы ноутбука всего за одну 2-часовую зарядку по технологии Lenovo Rapid Charge мощностью 65 Вт. Что касается портов, ноутбук получил один портом USB-C 4.0 Gen 3, один порт USB-C 3.2 Gen 2, два порта USB-A 3.2 Gen 1, одним портом HDMI 2.0b и разъемом для наушников 3,5 мм.
Lenovo ThinkPad T-серии обычно имеет более низкую цену, чем его собратья P-серии, Z-серии, серии X1, поэтому ожидается, что Lenovo продолжит свою стратегию ценообразования линейки и в 2022 году. Если это правда, то Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (14 дюймов, AMD) может быть лучшим ThinkPad, который можно купить в 2022 году, благодаря высокому соотношению цены и производительности, высокой энергоэффективности и потрясающему OLED-дисплею с соотношением сторон 16:10.
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