РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Раскрыты характеристики Lenovo ThinkPad T14s Gen 3: первые на AMD Ryzen 6000

16 апреля 2022, 18:58




В начале 2022 года AMD представила на CES 2022 свою новую серию мобильных процессоров Ryzen 6000 на базе Zen 3+ для рынка ноутбуков. Lenovo, Asus, Dell и HP входят в число известных производителей, которые, как ожидается, будут использовать новейшие и лучшие процессоры AMD Мобильные чипы Ryzen 6000 для будущих линеек ноутбуков в 2022 году.

По состоянию на апрель 2022 года таких ноутбуков на Ryzen 6000 почти не видно и непонятно где можно их приобрести. Похоже, что Lenovo может стать первым производителем ноутбуков, выпустившим на рынок модели с процессором Ryzen 6000 в своем Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (14 дюймов, AMD).

Раскрыты характеристики Lenovo ThinkPad T14s Gen 3: первые на AMD Ryzen 6000


Lenovo недавно разместила страницу с Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (14 дюймов, AMD) на своем официальном веб-сайте с подробным описанием спецификаций, конфигураций и основных функций устройства. Традиционно, когда Lenovo перечисляет продукт на своем официальном сайте, это означает, что устройство очень скоро появится на рынке и целевая страница будет обновлена ​​ценником в ближайшие недели.

Переходя к спецификациям устройства, ThinkPad T14s Gen 3 -- это легкий бизнес-ноутбук с двухканальной памятью LPDDR5 6400 МГц объемом до 32 Гбайт, твердотельным накопителем PCIe Gen 4 емкостью 2 Тбайт и процессорами AMD Ryzen 6000 вплоть до Ryzen 7 PRO 6850U.

ThinkPad T14s Gen 3 отличается самым большим приростом производительности встроенной графики среди ThinkPad на сегодняшний день, поскольку в устройстве используется графический процессор AMD Radeon 680M, основанный на самой производительной архитектуре AMD RDNA2. AMD утверждает, что новая интегрированная графика может обеспечить производительность графического процессора, которая превосходит или работает на одном уровне с дискретными графическими картами, такими как карта Nvidia MX450, которая до сих пор используется во многих ноутбуках.

Следующим важным моментом является экран ThinkPad T14s. ThinkPad T14s Gen 3 получил 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, что дает пользователям больше возможностей для работы, будут конфигурации с 2,8К разрешением, OLED матрицей, частотой до 90 Гц и яркостью до 400 нит, с покрытием 100% цветового пространства DCI-P3.

Раскрыты характеристики Lenovo ThinkPad T14s Gen 3: первые на AMD Ryzen 6000


Что касается коммуникаций, то ThinkPad T14s Gen 3 поддерживает Wi-Fi 6 с поддержкой 4G LTE и sub-6 5G через eSIM для тех бизнес-пользователей, которые всегда находятся в пути. Устройство питается от аккумулятора емкостью 57 Вт·ч, которого должно хватать на целый день работы ноутбука всего за одну 2-часовую зарядку по технологии Lenovo Rapid Charge мощностью 65 Вт. Что касается портов, ноутбук получил один портом USB-C 4.0 Gen 3, один порт USB-C 3.2 Gen 2, два порта USB-A 3.2 Gen 1, одним портом HDMI 2.0b и разъемом для наушников 3,5 мм.

Lenovo ThinkPad T-серии обычно имеет более низкую цену, чем его собратья P-серии, Z-серии, серии X1, поэтому ожидается, что Lenovo продолжит свою стратегию ценообразования линейки и в 2022 году. Если это правда, то Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (14 дюймов, AMD) может быть лучшим ThinkPad, который можно купить в 2022 году, благодаря высокому соотношению цены и производительности, высокой энергоэффективности и потрясающему OLED-дисплею с соотношением сторон 16:10.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

Читайте также:

  • OnePlus 10R будет поставляться с чипсетом Dimensity 8100 Max
  • Выпущен Asus Zenbook 14X OLED Space Edition с i9-12900H и вторым экраном
  • Стали известны характеристики Vivo S15 и S15 Pro
  • Представлен Infinix Hot 11 2022: 6,7-дюймов, Unisoc T610 и батарея на 5000 мАч
  • Apple iPhone 15 может получить перископный телеобъектив

    • предыдущая новость
    Новые детали о 14-ядерном мобильном процессоре Intel 13th Gen Core «Raptor Lake-P»: производительнее Core i9-12900HK

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король! Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme 9 Pro: универсал за небольшие деньги Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память Обзор смартфона realme 9 Pro Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 апреля, 2022

    Раскрыты характеристики Lenovo ThinkPad T14s Gen 3: первые на AMD Ryzen 6000

    Новые детали о 14-ядерном мобильном процессоре Intel 13th Gen Core «Raptor Lake-P»: производительнее Core i9-12900HK

    Intel Arc Alchemist включит в себя четыре настольных варианта: A770, A750, A580 и A380. A770 быстрее RTX 3060 Ti, A380 быстрее RX 6400

    OnePlus 10R будет поставляться с чипсетом Dimensity 8100 Max

    Выпущен Asus Zenbook 14X OLED Space Edition с i9-12900H и вторым экраном

    Производство 3-нм процессоров TSMC начнется во втором полугодии 2022 года, первым "счастливчиком" будет iPad от Apple

    15 апреля, 2022

    Новые NAS F2-423 и F4-423 от TerraMaster: 50% рост производительности

    Замечена игровая видеокарта Intel Arc Alchemist A770: тактовая частота 2.4 ГГц и 512 вычислительных блоков

    Стали известны характеристики Vivo S15 и S15 Pro

    Представлен Infinix Hot 11 2022: 6,7-дюймов, Unisoc T610 и батарея на 5000 мАч

    Mac Pro находится в разработке, он получит «преемника» M1 Ultra из Mac Studio

    14 апреля, 2022

    AMD Ryzen 7 5800X3D разгоняется почти до 4,9 ГГц на материнской плате MSI X570 GODLIKE

    Apple iPhone 15 может получить перископный телеобъектив

    Флагманский Intel Raptor Lake 13-го поколения, Core i9-13900K, может иметь частоту до 5,8 ГГц

    13 апреля, 2022

    Анонсирован iQOO Neo6: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, до 12 ГБ ОЗУ

    Представлены флагманские наушники JVC HA-S100N: полнофункциональные и с шумоподавлением

    Lenovo выпускает новые моноблоки Xiaoxin AIO с процессорами Intel 12-го поколения

    AMD Ryzen 7 5800X3D превосходит в игровых тестах самый быстрый Intel Core i9-12900K

    12 апреля, 2022

    Выпущен Moto G52: OLED-дисплей с частотой 90 Гц, SD680 и тройная камера на 50 МП

    Запуск Oppo Enco Air 2 Pro: 12,4-мм динамические драйверы и класс защиты IP54

    ССЫЛКИ