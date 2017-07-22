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Realme Q5 сертифицирован на TENAA и 3C, характеристики в пути

17 апреля 2022, 10:18




Ожидается, что серия Realme Q5 выйдет уже 20 апреля. Несмотря на то, что эта дата не за горами, линейка Realme Q5 по-прежнему покрыта завесой тайны. Мы даже не уверены, сколько именно устройств будет в ней. Тем не менее, мы знаем о модели Pro, данные о которой недавно просочились и, возможно, будет и Realme Q5i. Естественно, "обычный" Realme Q5 -- это само собой разумеющееся и недавно он прошел сертификацию TENAA и 3C.

Realme Q5 сертифицирован на TENAA и 3C, характеристики в пути


RMX3478 представляет собой телефон с размерами 164,3 x 75,6 x 8,5 мм и весом 195 граммов. Смартфон будет выходить в черном, синем и цвете аврора. Он оснащен 6,59-дюймовым ЖК-дисплеем с FullHD+ разрешением (1080 x 2412 пикселей). Внутри этого корпуса находится батарея емкостью 4980 мАч (вероятно, будет указано как 5000 мАч) с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт и зарядным устройством в коробке в соответствии с данными TENAA.

Realme Q5 сертифицирован на TENAA и 3C, характеристики в пути


TENAA явно не указывает модель чипсета, но отмечает, что Realme Q5 имеет восьмиъядерный процессор с частотой 2,2 ГГц. Потенциально это может быть Snapdragon 695 5G. Он сочетается с 6 Гбайт, 8 Гбайт или 12 Гбайт оперативной памяти, в зависимости от выбранной вами конфигурации. Варианты хранилища - 128 Гбайт или 256 Гбайт. На задней панели расположены три камеры -- основная на 50 МП и две дополнительные на 2 МП -- вероятно, датчик глубины резкости и макрокамера. Селфи-камера -- на 16 мегапикселей.

Realme Q5 получит 3,5-мм аудиоразъем и емкостный сканер отпечатков пальцев в клавише питания. Он работает на Android 12 с Realme UI 3.0 из коробки. О ценах пока нет данных.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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