Ожидается, что серия Realme Q5 выйдет уже 20 апреля. Несмотря на то, что эта дата не за горами, линейка Realme Q5 по-прежнему покрыта завесой тайны. Мы даже не уверены, сколько именно устройств будет в ней. Тем не менее, мы знаем о модели Pro, данные о которой недавно просочились и, возможно, будет и Realme Q5i. Естественно, "обычный" Realme Q5 -- это само собой разумеющееся и недавно он прошел сертификацию TENAA и 3C.
RMX3478 представляет собой телефон с размерами 164,3 x 75,6 x 8,5 мм и весом 195 граммов. Смартфон будет выходить в черном, синем и цвете аврора. Он оснащен 6,59-дюймовым ЖК-дисплеем с FullHD+ разрешением (1080 x 2412 пикселей). Внутри этого корпуса находится батарея емкостью 4980 мАч (вероятно, будет указано как 5000 мАч) с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт и зарядным устройством в коробке в соответствии с данными TENAA.
TENAA явно не указывает модель чипсета, но отмечает, что Realme Q5 имеет восьмиъядерный процессор с частотой 2,2 ГГц. Потенциально это может быть Snapdragon 695 5G. Он сочетается с 6 Гбайт, 8 Гбайт или 12 Гбайт оперативной памяти, в зависимости от выбранной вами конфигурации. Варианты хранилища - 128 Гбайт или 256 Гбайт. На задней панели расположены три камеры -- основная на 50 МП и две дополнительные на 2 МП -- вероятно, датчик глубины резкости и макрокамера. Селфи-камера -- на 16 мегапикселей.
Realme Q5 получит 3,5-мм аудиоразъем и емкостный сканер отпечатков пальцев в клавише питания. Он работает на Android 12 с Realme UI 3.0 из коробки. О ценах пока нет данных.
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