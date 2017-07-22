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Realme GT Neo 3T замечен в Geekbench и на сертификационном сайте 3C

17 апреля 2022, 16:42




После выпуска Realme GT Neo 3 бренд уже работает над смартфоном Realme GT Neo 3T. Это будет упрощенная версия Neo 3 и преемник прошлогоднего GT Neo 2T. И вот он появился на китайском сайте сертификации 3C и Geekbench. Realme GT Neo 3T получил номер модели RMX3372 в обоих случаях. Устройство имеет впечатляющие результаты в Geekbench 5. У него 979 баллов в одноядерном и 3047 баллов в многоядерном тесте.

Realme GT Neo 3T замечен в Geekbench и на сертификационном сайте 3C


Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 870 с тактовой частотой 1,80 ГГц и максимальной частотой 3,19 ГГц. Устройство имеет 8 Гбайт оперативной памяти и работает на версии Android 12. В дополнение к этому, из сертификации 3C мы узнаем, что телефон поддерживает зарядку 11 В и 7,3 А, что соответствует быстрой зарядке на 80 Вт. Это лучше, чем 65 Вт у предшественника GT Neo 2T.

Кроме того, в начале этого месяца телефон прошел сертификацию TENAA. Он оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full-HD+. У него 16-мегапиксельная селфи-камера Sony IMX471 и тройная задняя камера. Основной объектив 64-мегапиксельный OmniVision OV64B, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX355 и 2-мегапиксельный третий модуль.

Realme GT Neo 3T замечен в Geekbench и на сертификационном сайте 3C


Телефон будет поставляться с 6 Гбайт/8 Гбайт/12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 + 128 Гбайт/256 Гбайт/512 Гбайт UFS 3.1. Он получит батарею с емкостью 5000 мАч и стереодинамики. Что касается безопасности, ожидается сканер отпечатков пальцев в дисплее.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оказался тем, что мы называем флагманом без компромиссов. Смартфон получил, на наш взгляд, лучший в отрасли дисплей, чрезвычайно производительный чипсет и превосходные камеры с целым набором фокусных расстояний и отличным 10-кратным оптическим зумом. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra: король умер, да здравствует король!".

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