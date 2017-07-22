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Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться на настольных ПК не раньше 2023 года

17 апреля 2022, 19:08




Первый 3D V-Cache от AMD был встречен и признан критиками и все уже задаются вопросом, увидим ли мы внедрение этой технологии в будущих процессорах, таких как грядущая серия Ryzen 7000 на базе Zen 4.

Обзоры AMD Ryzen 7 5800X3D доказали, что для 3D V-Cache есть место, особенно в игровом сегменте ПК. Красные подтвердили ранее, что они хотят расширить технологию 3D V-Cache со своими будущими процессорами, но принятие решения зависит от того, насколько успешным станет их единственный 3D V-Cache на Zen 3. Поскольку все техническое сообщество приветствует новую технологию, похоже, что в будущем мы определенно увидим больше процессоров на базе 3D V-Cache.

Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться на настольных ПК не раньше 2023 года


Наиболее очевидными процессорами, которые будут использовать технологию 3D V-Cache, будет семейство AMD Ryzen 7000 следующего поколения, основанное на архитектуре ядра Zen 4. Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 7000 под кодовым названием Raphael будут выпущены в третьем квартале 2022 года, однако, хотя эти чипы будут доступны на платформе платы AM5 в этом году, возможно они обойдутся без 3D V-Cache до 2023 года.

Причина этого указана Greymon55, который утверждает, что в настоящее время AMD Zen 3D имеет только одну подходящую производственную линию. Источники сообщают, что AMD увеличила производственные мощности Zen 3D с 20 тыс. единиц до 50 тыс. единиц (в квартал). Таким образом, в единственной линейке больше нет места для размещения любого другого чипа. Но похоже, что одна из причин, по которой AMD увеличила объем производства Zen 3D, заключается в том, чтобы произвести достаточное количество этих чипов для розничного сегмента и быстро перейти к компонентам следующего поколения.

Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться на настольных ПК не раньше 2023 года


Greymon55 также заявляет, что производство Zen 4 (3D) может начаться сразу же, как только будет достигнуто необходимое количество продукции для Zen 3D. Вполне вероятно, что AMD прекратит дальнейшее производство Zen 3D к четвертому кварталу и начнет производство процессоров Zen 4 (3D) Ryzen 7000 3D V-Cache к первому кварталу 2023 года и чипы могут появиться в продаже к середине третьего квартала 2023 года. линейка как таковая будет включать только стандартные компоненты «X» на платформе платы X670. Процессоры Ryzen 7000 «X3D» будут перенесены на 2023 год, но это хорошая новость, потому что в будущем мы получим больше возможностей 3D V-Cache.

AMD может выпустить более одного SKU для игрового сегмента. 5800X3D великолепен, но пользователи хотят видеть 3D V-Cache, реализованный в более массовых решениях в диапазоне цен от 250 до 350 долларов США. Кроме того, в будущем мы можем увидеть, как AMD будет использовать еще более емкие стеки 3D V-Cache с поддержкой разгона.


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