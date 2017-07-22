Новейший процессор Intel Sapphire Rapids-SP Xeon с 56 ядрами Golden Cove был обнаружен Yuuki_ans. Этот чип все еще является инженерным образцом, но имеет очень высокие показатели мощности.
Процессоры ES2 уже были замечены ранее, было повышение частоты до 3,3 ГГц, но этот образец имел TDP 270 Вт. Последним образцом должен быть Xeon Platinum 8476 или Platinum 8480, который содержит в общей сложности 56 ядер Golden Cove со 112 потоками. ЦП имеет 112 Мбайт кэш-памяти L2 и 105 Мбайт кэш-памяти L3. Процессор тестировался на платформе Intel C741 (Emmitsburg) с памятью DDR5 объемом 1 Тбайт с таймингами CL40-39-38-76.
Что касается тактовой частоты, то процессор Intel Sapphire Rapids-SP Xeon работал с базовой тактовой частотой 1,9 ГГц и с ускорением до 3,3 ГГц. Процессор имеет максимальную одноядерную тактовую частоту 3,7 ГГц. Цифры мощности -- это то, где все становится безумным, поскольку процессор, работающий на материнской плате Socket E (LGA 4677), имеет базовую TDP 350 Вт (PL1) и максимальную номинальную мощность в турборежиме (PL2), рассчитанную на безумные 420 Вт. Но это еще не все, фактический предел мощности процессора (с принудительной поддержкой BIOS) составляет 764 Вт при включенном AVX-512.
Что касается того, насколько хорошо работал чип, можно увидеть, что процессор Intel Sapphire Rapids-SP Xeon работает при 99°C, хотя мы не знаем, какое охлаждение использовалось для тестирования этого чипа. Имейте в виду, что нагрузка на чип не применялась. Хотя ранние тесты производительности выглядят достаточно прилично по сравнению с AMD EPYC Milan, процессор будет запущен в то время, когда Genoa будет в расцвете сил, и, судя по приведенным здесь показателям мощности, у Intel дела обстоят не очень хорошо в плане эффективности. Мы знаем, что окончательные образцы сохранят ограничения по мощности, но они могут предложить лучшее управление температурой и питанием, чем инженерные образцы. Но будет ли этого достаточно, чтобы справиться с линейкой AMD EPYC, еще неизвестно.
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