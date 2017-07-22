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Подтверждена дата выхода Xiaomi CIVI 1S и вот чего ожидать

18 апреля 2022, 09:04




В прошлом году Xiaomi представила в Китае смартфон Xiaomi CIVI, ориентированный на женщин. В недавних сообщениях утверждалось, что компания готовится к запуску новой версии устройства. Сегодня бренд опубликовал официальное подтверждение того, что анонсирует Xiaomi CIVI 1S вскоре, 21 апреля. Как упоминалось выше, CIVI 1S будет даже не преемником, а обновленной версией существующего телефона.

Подтверждена дата выхода Xiaomi CIVI 1S и вот чего ожидать


Как видно из представленного ниже тизера, Xiaomi CIVI 1S получит ультратонкий дизайн. Задняя сторона телефона имеет тройной блок камеры в верхнем левом углу. Поскольку до запуска осталось всего три дня, ожидается, что компания опубликует больше данных, чтобы подтвердить ключевые функции Xiaomi CIVI 1S.

Недавние сообщения показали, что Xiaomi CIVI 1S будет оснащен 6,55-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Что касается дизайна дисплея, CIVI 1S получит изогнутые края и отверстие сверху по центру.

На лицевой стороне Xiaomi CIVI 1S может быть установлена ​​32-мегапиксельная селфи-камера Sony IMX616. Его задняя камера может включать 64-мегапиксельный объектив Samsung GW3 с поддержкой OIS, 8-мегапиксельный сверх широкоугольный объектив Sony IMX355 и 2-мегапиксельную черно-белую камеру.

Подтверждена дата выхода Xiaomi CIVI 1S и вот чего ожидать


Под капотом Xiaomi CIVI 1S ожидается чипсет Snapdragon 778G Plus. Смартфон может поставляться с 8 Гбайт/12 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт/256 Гбайт постоянной памяти. Он может поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 55 Вт или 67 Вт. Он будет работать на ОС Android 12 с интерфейсом MIUI 13. Скорее всего, CIVI 1S будет доступен для покупки в Китае в мае.


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